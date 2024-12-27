Челсі хоче підписати Лаутаро Мартінеса, віддавши Мудрика та гроші

Михайло Мудрік.

Лондонський "Челсі" готується до переговорів із міланським "Інтером". Метою команди став форвард Лаутаро Мартінес.

Заради лідера збірної Аргентини лондонці готові позбутися баласту і заплатять значну суму, повідомляє FootballFancast.

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Лаутаро Мартінес. Фото: "Інтер"

Кого віддадуть за Лаутаро

За інформацією джерела, за 27-річного аргентинця заплатять велику суму грошей та віддадуть трьох футболістів.

На цю мить відомо, що "Челсі" готовий також віддати 23-річного українського вінгера Михайла Мудрика, що попався на допінгу, Бенуа Бадьяшиля і Карні Чуквуемеку.

Джерело зазначило, що керівництво "Челсі" хоче знайти центрального нападника, але вони вже не змогли підписати Віктора Осімхена та Беньяміна Шешку.

У наступне літнє трансферне вікно "Челсі" спробує купити Мартінеса, а якщо не вийде, то повернеться до кандидатур Осімхена та Шешки.

Також у розширеному списку скаутів "Челсі" знаходяться Віктор Боніфасе, Ліам Делап та Віктор Дьєкереш.

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