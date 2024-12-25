Челсі планує продати конкурента Мудрика — причини

Футбольний клуб "Челсі". Фото: instagram.com/chelseafc

Вже у січні в Європі має відкритись зимове трансферне вікно. Клуби матимуть змогу позбутися гравців, які не входять в їхні плани, а також придбати нових футболістів.

Форвард лондонського "Челсі" Жоау Фелікс взимку може залишити клуб, повідомляє GiveMeSport.

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Гравець "Челсі" Жоау Фелікс. Фото: instagram.com/joaofelix79

Фелікс піде з Челсі

Керівництво "Челсі" планує вже найближчим часом обговорити з Жоау Феліксом його майбутнє. Фелікс не проходить до стартового складу, і, звісно ж, незадоволений кількістю ігрового часу.

В клубі не можуть гарантувати португальцю місце в основі, тому й хочу обговорити його майбутнє, а також готовність гравця виходити на поле з запасу.

Якщо Жоау Фелікс захоче піти з клубу, його можуть відпустити вже взимку.

Фелікс перейшов до "Челсі" влітку 2024 року за 52 мільйони євро. Він грає на тій же позиції, що й українець Михайло Мудрик.

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