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Челси хочет продать конкурента Мудрика — о ком идет речь

25 декабря 2024 16:32
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Челси планирует продать конкурента Мудрика — причины
Футбольный клуб "Челси". Фото: instagram.com/chelseafc
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Уже в январе в Европе должно открыться зимнее трансферное окно. Клубы смогут избавиться от игроков, не входящих в их планы, а также приобрести новых футболистов.

Форвард лондонского "Челси" Жоау Феликс зимой может покинуть клуб, сообщает GiveMeSport.

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Жоау Феликс
Игрок "Челси" Жоау Феликс. Фото: instagram.com/joaofelix79

Феликс уйдет из Челси

Руководство "Челси" планирует уже в ближайшее время обсудить с Жоау Феликсом его будущее. Феликс не проходит в стартовый состав, и, конечно же, недоволен количеством игрового времени.

В клубе не могут гарантировать португальцу место в основе, поэтому хочу обсудить его будущее, а также готовность игрока выходить на поле из запаса.

Если Жоау Феликс захочет уйти из клуба, его могут отпустить уже зимой.

Феликс перешел в "Челси" летом 2024 года за 52 миллиона евро. Он играет на той же позиции, что и украинец Михаил Мудрик.

Напомним, британский боксер Тайсон Фьюри отдал часть собственных средств на нужды Украины.

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин в ближайшее время может переехать в другой чемпионат.

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спорт футбол Михаил Мудрик Челси Жоау Феликс

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16:34 Кости вместо ложек — боец "Азова" рассказал об условиях в плену

16:33 ТЦК не снял с розыска после прохождения ВВК — что делать

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:25 Какие цены в ресторанах Клопотенко и сколько ему приносит бизнес

16:23 Сколько одесситы будут платить за газ в новом году

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