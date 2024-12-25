Челси планирует продать конкурента Мудрика — причины

Челси хочет продать конкурента Мудрика — о ком идет речь
Уже в январе в Европе должно открыться зимнее трансферное окно. Клубы смогут избавиться от игроков, не входящих в их планы, а также приобрести новых футболистов.
Форвард лондонского "Челси" Жоау Феликс зимой может покинуть клуб, сообщает GiveMeSport.
У игрока в клубе есть определенные проблемы. И, похоже, руководство может решить их только одним способом.
Феликс уйдет из Челси
Руководство "Челси" планирует уже в ближайшее время обсудить с Жоау Феликсом его будущее. Феликс не проходит в стартовый состав, и, конечно же, недоволен количеством игрового времени.
В клубе не могут гарантировать португальцу место в основе, поэтому хочу обсудить его будущее, а также готовность игрока выходить на поле из запаса.
Если Жоау Феликс захочет уйти из клуба, его могут отпустить уже зимой.
Феликс перешел в "Челси" летом 2024 года за 52 миллиона евро. Он играет на той же позиции, что и украинец Михаил Мудрик.
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