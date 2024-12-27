Челси хочет подписать Лаутаро Мартинеса, отдав Мудрика и деньги

Челси хочет обменять Мудрика на звезду сборной Аргентины
Лондонский "Челси" готовится к переговорам с миланским "Интером". Целью команды стал форвард Лаутаро Мартинес.
Ради лидера сборной Аргентины лондонцы готовы избавиться от балласта и заплатят внушительную сумму, сообщает FootballFancast.
Кого отдадут за Лаутаро
По информации источника, за 27-летнего аргентинца заплатят большую сумму денег и отдадут трех футболистов.
На текущий момент известно, что "Челси" готов также отдать попавшегося на допинге 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика, Бенуа Бадьяшиля и Карни Чуквуэмеку.
Источник отметил, что руководство "Челси" хочет найти центрального нападающего, но уже не смогли подписать Виктора Осимхена и Беньямина Шешко.
В следующее летнее трансферное окно "Челси" попытается купить Мартинеса, а если не получится, то вернется к кандидатурам Осимхена и Шешко.
Также в расширенном списке скаутов "Челси" находятся Виктор Бонифасе, Лиам Делап и Виктор Дьекереш.
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