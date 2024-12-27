Челси хочет подписать Лаутаро Мартинеса, отдав Мудрика и деньги

Михаил Мудрик. Фото: Reuters

Лондонский "Челси" готовится к переговорам с миланским "Интером". Целью команды стал форвард Лаутаро Мартинес.

Ради лидера сборной Аргентины лондонцы готовы избавиться от балласта и заплатят внушительную сумму, сообщает FootballFancast.

Читайте также:

Лаутаро Мартинес. Фото: "Интер"

Кого отдадут за Лаутаро

По информации источника, за 27-летнего аргентинца заплатят большую сумму денег и отдадут трех футболистов.

На текущий момент известно, что "Челси" готов также отдать попавшегося на допинге 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика, Бенуа Бадьяшиля и Карни Чуквуэмеку.

Источник отметил, что руководство "Челси" хочет найти центрального нападающего, но уже не смогли подписать Виктора Осимхена и Беньямина Шешко.

В следующее летнее трансферное окно "Челси" попытается купить Мартинеса, а если не получится, то вернется к кандидатурам Осимхена и Шешко.

Также в расширенном списке скаутов "Челси" находятся Виктор Бонифасе, Лиам Делап и Виктор Дьекереш.

Напомним, владелец киевского "Динамо" Игорь Суркис впервые сделал фото с новорожденным внуком.

В России сообщили, что в 2025-м году их сборная проведет товарищеские матчи с европейскими командами.

Мадридский "Реал" получил хорошее предложение по Куртуа из Саудовской Аравии.

Украинский супертяжеловес Александр Усик признан лучшим боксером века, опередив Владимира и Виталия Кличко.