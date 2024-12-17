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Челсі має право розірвати з Мудриком контракт

17 грудня 2024 19:31
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Михайло Мудрик провалив допінг-тест — Челсі може розірвати контракт
Михайло Мудрик. Фото: УАФ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик провалив допінг-тест і наразі відсторонений, чекаючи відкриття проби "Б". Ця справа може завершитися для українця дискваліфікацією строком на чотири роки.

При цьому, "Челсі" має право розірвати з українцем контракт, передає talkSPORT.

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Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10/

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Колишній власник англійського клубу "Крістал Пелас" Саймон Джордан вважає, що "Челсі" може розірвати контракт з Мудриком, попри вкладені в українця кошти. Юридично вони можуть це зробити у випадку визнання Мудрика винним.

Раніше "Челсі" робили так у випадках з воротарем Марком Боснічем та зірковим румунським форвардом Адріаном Муту.

Джордан радить не робити остаточні висновки та пропонує визначити всі деталі справи, з’ясувати, які звинувачення можуть бути висунуті.

Чинний контракт Мудрика з "Челсі" діє до 30 червня 2031 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 23-річного гравця в 30 млн євро.

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