Михаил Мудрик провалил допинг-тест — Челси может расторгнуть контракт

Михаил Мудрик. Фото: УАФ

Вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик провалил допинг-тест и отстранен, ожидая открытия пробы "Б". Это дело может завершиться для украинца дисквалификацией сроком на четыре года.

При этом "Челси" имеет право расторгнуть с украинцем контракт, передает talkSPORT.

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Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10/

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Бывший владелец английского клуба "Кристалл Пелас" Саймон Джордан считает, что "Челси" может расторгнуть контракт с Мудриком, несмотря на вложенные в украинца средства. Юридически они могут это сделать в случае признания Мудрика виновным.

Ранее "Челси" поступали так в случаях с вратарем Марком Босничем и звездным румынским форвардом Адрианом Муту.

Джордан советует не делать окончательных выводов и предлагает определить все детали дела, выяснить, какие обвинения могут быть предъявлены.

Действующий контракт Мудрика с "Челси" действует до 30 июня 2031 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 23-летнего игрока в 30 млн евро.

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