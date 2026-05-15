Челсі перша пропозиція Барселони щодо Жоао Педро

Жоао Педро (ліворуч) у "Челсі". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Лондонський "Челсі" не збирається продавати нападника Жоао Педро в іспанську "Барселону". Каталонський клуб уже зв'язувався з представниками бразильського футболіста й обговорював можливий трансфер за 70 млн євро. Однак у Лондоні дали зрозуміти, що не зацікавлені в переговорах щодо гравця.

У керівництві "Челсі" вважають Жоао Педро одним із ключових футболістів команди на найближчі роки, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Daily Mail.

Бразильський форвард входить до списку "недоторканних" гравців, продаж яких "Челсі" повністю виключає в літнє трансферне вікно. Лондонці мають намір посилювати склад, а не втрачати лідерів атаки перед новим сезоном. Однак "Барселона" має намір проявити наполегливість.

Жоао Педро під час матчу. Фото: Reuters/Ian Walton

Жоао Педро проводить найкращий сезон у кар'єрі

У сезоні 2025/26 бразилець зіграв 48 матчів у всіх турнірах. На рахунку 24-річного нападника 20 забитих м'ячів та 9 результативних передач. Завдяки стабільній грі Жоао Педро став одним із найрезультативніших футболістів "Челсі" і регулярно отримує виклики до збірної Бразилії.

Контракт футболіста з англійським клубом розрахований до літа 2033 року. Ринкова вартість нападника становить близько 75 млн євро. У "Барселоні" продовжують шукати варіанти посилення лінії атаки на тлі чуток про відхід Роберта Левандовського.

