Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Челсі відмовляється продати в Барселону молоду зірку

Челсі відмовляється продати в Барселону молоду зірку

Ua ru
Дата публікації: 15 травня 2026 12:17
Челсі перша пропозиція Барселони щодо Жоао Педро
Жоао Педро (ліворуч) у "Челсі". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Лондонський "Челсі" не збирається продавати нападника Жоао Педро в іспанську "Барселону". Каталонський клуб уже зв'язувався з представниками бразильського футболіста й обговорював можливий трансфер за 70 млн євро. Однак у Лондоні дали зрозуміти, що не зацікавлені в переговорах щодо гравця.

У керівництві "Челсі" вважають Жоао Педро одним із ключових футболістів команди на найближчі роки, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Daily Mail.

Бразильський форвард входить до списку "недоторканних" гравців, продаж яких "Челсі" повністю виключає в літнє трансферне вікно. Лондонці мають намір посилювати склад, а не втрачати лідерів атаки перед новим сезоном. Однак "Барселона" має намір проявити наполегливість.

Жоао Педро
Жоао Педро під час матчу. Фото: Reuters/Ian Walton

Жоао Педро проводить найкращий сезон у кар'єрі

У сезоні 2025/26 бразилець зіграв 48 матчів у всіх турнірах. На рахунку 24-річного нападника 20 забитих м'ячів та 9 результативних передач. Завдяки стабільній грі Жоао Педро став одним із найрезультативніших футболістів "Челсі" і регулярно отримує виклики до збірної Бразилії.

Контракт футболіста з англійським клубом розрахований до літа 2033 року. Ринкова вартість нападника становить близько 75 млн євро. У "Барселоні" продовжують шукати варіанти посилення лінії атаки на тлі чуток про відхід Роберта Левандовського.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про справжню причину, яка змусила Олексія Гуцуляка продовжити контракт із "Поліссям".

Також Новини.LIVE повідомляли про домовленість мюнхенської "Баварії" з форвардом "Ньюкасла" Ентоні Гордоном.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Футбол трансфери Барселона Жоао Педро
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації