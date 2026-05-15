Челси отказывается продать в Барселону молодую звезду

Челси отказывается продать в Барселону молодую звезду

Дата публикации 15 мая 2026 12:17
Челси первое предложение Барселоны по Жоао Педро
Жоао Педро (слева) в "Челси". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Лондонский "Челси" не собирается продавать нападающего Жоао Педро в испанскую "Барселону". Каталонский клуб уже связывался с представителями бразильского футболиста и обсуждал возможный трансфер за 70 млн евро. Однако в Лондоне дали понять, что не заинтересованы в переговорах по игроку.

В руководстве "Челси" считают Жоао Педро одним из ключевых футболистов команды на ближайшие годы, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail

Бразилький форвард входит в список "неприкосновенных" игроков, продажу которых "Челси" полностью исключает в летнее трансферное окно. Лондонцы намерены усиливать состав, а не терять лидеров атаки перед новым сезоном. Однако "Барселона" намерена проявить настойчивость. 

Жоао Педро
Жоао Педро во время матча. Фото: Reuters/Ian Walton

Жоао Педро проводит лучший сезон в карьере

В сезоне 2025/26 бразилец сыграл 48 матчей во всех турнирах. На счету 24-летнего нападающего 20 забитых мячей и 9 результативных передач. Благодаря стабильной игре Жоао Педро стал одним из самых результативных футболистов "Челси" и регулярно получает вызовы в сборную Бразилии.

Контракт футболиста с английским клубом рассчитан до лета 2033 года. Рыночная стоимость нападающего составляет около 75 млн евро. В "Барселоне" продолжают искать варианты усиления линии атаки на фоне слухов об уходе Роберта Левандовского

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
