Челсі купив гравця Кайрата за 4 млн євро — рекорд Казахстану

Дастан Сатпаєв. Фото: КФФ

У Казахстані стався найдорожчий футбольний трансфер в історії країни. Як раніше з Михайлом Мудриком в Україні, співавтором досягнення став лондонський "Челсі".

"Сині" купили 16-річного футболіста з казахстанського "Кайрата".

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"Кайрат" офіційно оголосив про відхід форварда Дастана Сатпаєва в "Челсі", але більше деталей не повідомив.

У ЗМІ фігурує сума в чотири мільйони євро, які "Кайрат" міг отримати від "Челсі". Крім основної суми, в угоді прописані бонуси.

Сума в чотири мільйони євро стала рекордною в історії чемпіонату Казахстану.

Футболіст підписав контракт на п'ять років із можливістю продовження ще на один рік. При цьому футболіст перебереться в команду після досягнення 18-річчя.

Раніше Сатпаєв зіграв 32 матчі за юнацькі команди "Кайрата", де забив 28 м'ячів і зробив десять асистів. Також Дастан грав за збірну Казахстану U-17, де він забив чотири м'ячі в десяти матчах.

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