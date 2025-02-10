Челси купил игрока Кайрата за 4 млн евро – рекорд Казахстана

Дастан Сатпаев. Фото: КФФ

В Казахстане случился самый дорогой футбольный трансфер в истории страны. Как ранее с Михаилом Мудриком в Украине, соавтором достижения стал лондонский "Челси".

"Синие" купили 16-летнего футболиста из казахстанского "Кайрата".

Читайте также:

"Челси" рискнули взять игрока из Казахстана

"Кайрат" официально объявил об уходе форварда Дастана Сатпаева в "Челси", но больше деталей не сообщил.

В СМИ фигурирует сумма в четыре миллиона евро, которые "Кайрат" мог получить от "Челси".

Кроме основной суммы, в соглашении прописаны бонусы.

Сумма в четыре миллиона евро стала рекордной в истории чемпионата Казахстана.

Футболист подписал контракт на пять лет с возможностью продления еще на один год. При этом футболист переберется в команду после достижения 18-летия.

Ранее Сатпаев сыграл 32 матча за юношеские команды "Кайрата", где забил 28 мячей и сделал десять ассистов. Также Дастан играл за сборную Казахстана U-17, где он забил четыре мяча в десяти матчах.

Напоминаем, народный депутат и бывший глава ФФУ Григорий Суркис в своей декларации указал доходы от УЕФА.

В Испании "Барселона" планирует изменить стартовый состав — кто придет в команду.

Скандальная звезда футбола Артем Милевский пошел на странный шаг, одев экипировку не "Динамо".

В Казахстане на местном шоу по ММА российскому бойцу не включили гимн РФ.