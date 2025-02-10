Челси купил игрока Кайрата за 4 млн евро – рекорд Казахстана

Челси за рекордную суму подписал 16-летнего игрока из Казахстана
В Казахстане случился самый дорогой футбольный трансфер в истории страны. Как ранее с Михаилом Мудриком в Украине, соавтором достижения стал лондонский "Челси".
"Синие" купили 16-летнего футболиста из казахстанского "Кайрата".
"Челси" рискнули взять игрока из Казахстана
"Кайрат" официально объявил об уходе форварда Дастана Сатпаева в "Челси", но больше деталей не сообщил.
В СМИ фигурирует сумма в четыре миллиона евро, которые "Кайрат" мог получить от "Челси".
Кроме основной суммы, в соглашении прописаны бонусы.
Сумма в четыре миллиона евро стала рекордной в истории чемпионата Казахстана.
Футболист подписал контракт на пять лет с возможностью продления еще на один год. При этом футболист переберется в команду после достижения 18-летия.
Ранее Сатпаев сыграл 32 матча за юношеские команды "Кайрата", где забил 28 мячей и сделал десять ассистов. Также Дастан играл за сборную Казахстана U-17, где он забил четыре мяча в десяти матчах.
Напоминаем, народный депутат и бывший глава ФФУ Григорий Суркис в своей декларации указал доходы от УЕФА.
В Испании "Барселона" планирует изменить стартовый состав — кто придет в команду.
Скандальная звезда футбола Артем Милевский пошел на странный шаг, одев экипировку не "Динамо".
В Казахстане на местном шоу по ММА российскому бойцу не включили гимн РФ.
Читайте Новини.LIVE!