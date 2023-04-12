Челсі запросить молоду зірку Барселони — чи зможуть каталонці втримати гравця

Лідери "Барселони": Гаві, Педрі та Левандовський. Фото: Google

Лондонський "Челсі" поклав око на молодий талант каталонської "Барселони" Гаві. "Пенсіонери" мають намір підписати футболіста під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє AS.

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Полювання на Гаві

За інформацією іспанських журналістів, три тижні тому представники "Челсі" зустрічались з агентом Гаві Іваном Де Ла Пеньєю. "Пенсіонери" буцімто заявили, що серйозно налаштовані щодо переходу гравця у стан своєї команди. Менеджери англійського клубу обіцяють молодому футболісту ключову роль у майбутньому проєкті на "Стемфорд Брідж".

Обидві сторони домовились продовжувати перемовини. Через деякий час вони проведуть ще одну зустріч, на якій детальніше та предметніше обговорять стратегію можливого трансферу.

Півзахисник каталонської "Барселони" Гаві. Фото: Google

Журналісти також пишуть, що Гаві нібито незадоволений ситуацією зі своїм контрактом в "Барселоні". Нещодавно "синьо-гранатові" не змогли зареєструвати іспанця в першій команді та повернули йому 30-й номер, який він носив у "Барсі Б".

Водночас "Челсі" готовий розщедритись на багатомільйонний контракт для Гаві.

У поточному сезоні Прімери Гаві зіграв за "блаугранас" 27 матчів, в яких забив один гол та віддав три гольові передачі.

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