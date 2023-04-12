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"Челси" пригласит молодую звезду "Барселоны": смогут ли каталонцы удержать игрока

12 апреля 2023 22:31
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Челси пригласит молодую звезду Барселоны — смогут ли каталонцы удержать игрока
Лидеры "Барселоны": Гави, Педри и Левандовски. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Лондонский "Челси" положил глаз на молодого таланта каталонской "Барселоны" Гави. "Пенсионеры" намерены подписать футболиста во время летнего трансферного окна.

Об этом сообщает AS.

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Охота на Гави

По информации испанских журналистов, три недели назад представители "Челси" встречались с агентом Гави Иваном Де Ла Пеньей. "Пенсионеры" будто бы заявили, что серьезно настроены по поводу перехода игрока в расположение своей команды. Менеджеры английского клуба обещают молодому футболисту ключевую роль в будущем проекте на "Стэмфорд Бридж".

Обе стороны договорились продолжать переговоры. Через некоторое время они проведут еще одну встречу, на которой более подробно и предметно обсудят стратегию возможного трансфера.

Гави
Полузащитник каталонской "Барселоны" Гави. Фото: Google

Журналисты также пишут, что Гави якобы недоволен ситуацией со своим контрактом в "Барселоне". Недавно "сине-гранатовые" не смогли зарегистрировать испанца в первой команде и вернули ему 30-й номер, который он носил в "Барсе Б".

В то же время "Челси" готов раскошелиться на многомиллионный контракт для Гави.

В текущем сезоне Примеры Гави сыграл за "блаугранас" 27 матчей, в которых забил один гол и отдал три голевых передачи.

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