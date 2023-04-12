"Челси" пригласит молодую звезду "Барселоны": смогут ли каталонцы удержать игрока
Лондонский "Челси" положил глаз на молодого таланта каталонской "Барселоны" Гави. "Пенсионеры" намерены подписать футболиста во время летнего трансферного окна.
Об этом сообщает AS.
Охота на Гави
По информации испанских журналистов, три недели назад представители "Челси" встречались с агентом Гави Иваном Де Ла Пеньей. "Пенсионеры" будто бы заявили, что серьезно настроены по поводу перехода игрока в расположение своей команды. Менеджеры английского клуба обещают молодому футболисту ключевую роль в будущем проекте на "Стэмфорд Бридж".
Обе стороны договорились продолжать переговоры. Через некоторое время они проведут еще одну встречу, на которой более подробно и предметно обсудят стратегию возможного трансфера.
Журналисты также пишут, что Гави якобы недоволен ситуацией со своим контрактом в "Барселоне". Недавно "сине-гранатовые" не смогли зарегистрировать испанца в первой команде и вернули ему 30-й номер, который он носил в "Барсе Б".
В то же время "Челси" готов раскошелиться на многомиллионный контракт для Гави.
В текущем сезоне Примеры Гави сыграл за "блаугранас" 27 матчей, в которых забил один гол и отдал три голевых передачи.
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