Максим Храмцов підтримав Путіна замість Олімпіади в Парижі

Володимир Путін і Максим Храмцов. Фото: росЗМІ

Тхеквондист із нейтральним статусом і паспортом Росії Максим Храмцов був переможцем Олімпійських ігор у Токіо, але в Париж його не пустили. Причиною стала його підтримка політики президента РФ Володимира Путіна.

Спортсмен розповів росЗМІ, чому вибрав Путіна і війну замість Олімпіади.

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За словами Храмцова, він не шкодує про те, що пропустив Олімпійські ігри в Парижі, оскільки підтримує Путіна. Він зазначив, що відкрито говорив про це представникам міжнародної федерації перед недопуском на чемпіонат світу в Баку.

Храмцова запитували про фотографію з Володимиром Путіним і його ставлення до глави держави. Спортсмен сказав, що пишається президентом і його рішеннями.

Спортсмен зазначив, що він не збирався лукавити або приховувати свою позицію й вважає Путіна лідером країни, а критика лідера для нього рівносильна зі зрадою.

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