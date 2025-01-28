Максим Храмцов поддержал Путина вместо Олимпиады в Париже

Владимир Путин и Максим Храмцов. Фото: росСМИ

Тхэквондист с нейтральным статусом и паспортом России Максим Храмцов был победителем Олимпийских игр в Токио, но в Париж его не пустили. Причиной стала его поддержка политики президента РФ Владимира Путина.

Спортсмен рассказал росСМИ, почему выбрал Путина и войну вместо Олимпиады.

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По словам Храмцова, он не жалеет о том, что пропустил Олимпийские игры в Париже, поскольку поддерживает Путина. Он отметил, что открыто говорил об этом представителям международной федерации перед недопуском на чемпионат мира в Баку.

Храмцова спрашивали о фотографии с Владимиром Путиным и его отношении к главе государства. Спортсмен сказал, что гордится президентом и его решениями.

Спортсмен отметил, что он не собирался лукавить или скрывать свою позицию, считает Путина лидером страны, а критика лидера для него равносильна с предательством.

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