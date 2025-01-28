Украинский баскетболист Юрий Зозуля получил орден Богдана Хмельницкого

Юрий Зозуля. Фото: ФБУ

Бывший игрок многих баскетбольных клубов украинской Суперлиги Юрий Зозуля сейчас находится в составе сил обороны Украины. За один из боев спортсмен получил из рук Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского орден "Богдана Хмельницкого" III степени.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

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Лейтенант Зозуля 24 августа 2024 года в районе населенного пункта Коренево в Курской области вместе со штурмовой группой ВСУ зашел в тыл россиян и лично уничтожил группу прикрытия пулеметного гнезда, которая состояла из двух военных ВС РФ.

Благодаря действиям Зозули другие штурмовики удачно атаковали основные позиции россиян.

Во время зачистки позиций ВС РФ, они ранили украинского военного, которому Зозуля под обстрелами оказал первую медицинскую помощь и вывел к месту, с которого того эвакуировали.

После удачной атаки Зозуля вместе с небольшой группой военных организовал удачную оборону захваченных укреплений.

Зозуля за свою спортивную карьеру играл за такие мощные украинские клубы как "Днепр", "Сумыхимпром", "Донецк", "Николаев" и "Черкасские Мавпы".

Напомним, Артем Довбик может уйти в чемпионат Саудовской Аравии, где сможет получать огромные деньги.

Вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан уже находится в Саудовской Аравии.

У мадридского "Реала" на замену Андрею Лунину есть хороший вариант.

Известный украинский гимнаст примет участие в отборе в сборную США — он мог сменить гражданство.