Український баскетболіст Юрій Зозуля отримав орден Богдана Хмельницького

Юрій Зозуля. Фото: ФБУ

Колишній гравець багатьох баскетбольних клубів української Суперліги Юрій Зозуля наразі знаходиться у складі сил оборони України. За один з боїв спортсмен отримав з рук Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського орден "Богдана Хмельницького" III ступеня.

Про це повідомила пресслужба Федерації баскетболу України.

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Лейтенант Зозуля 24 серпня 2024 року в районі населеного пункту Коренево в Курській області разом зі штурмовою групою ЗСУ зайшов у тил росіян та особисто знищив групу прикриття кулеметного гнізда, яка складалася з двох військових ЗС РФ.

Завдяки діям Зозулі інші штурмовики вдало атакували основні позиції росіян.

Під час зачистки позицій ЗС РФ, вони поранили українського військового, якому Зозуля під обстрілами надав першу медичну допомогу та вивів до місця, з якого того евакуювали.

Після вдалої атаки Зозуля разом з невеликою групою військових організував вдалу оборону захоплених укріплень.

Зозуля за свою спортивну кар’єру грав за такі потужні українські клуби як "Дніпро", "Сумихімпром", "Донецьк", "Миколаїв" та "Черкаські Мавпи".

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