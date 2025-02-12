Чемпіонат світу з біатлону — розклад, трансляція, коли виступає збірна України

Український біатлоніст Дмитро Підручний. Фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi

У Швейцарії у середу, 12 лютого, стартує чемпіонат світу з біатлону. Він триватиме майже два тижні.

Збірна України відправила на турнір 12 спортсменів, повідомляє портал "Суспільне. Спорт".

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Українська біатлоністка Христина Дмитренко. Фото: instagram.com/kristi_dmit

Склад збірної України

Чоловіки: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Артем Тищенко, Денис Насико

Жінки: Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина, Дарина Чалик (запасна)

Календар чемпіонату світу

Чемпіонат світу триватиме з 12 по 23 лютого. Тобто, практично два тижні. Він стартує у середу, 12 лютого, зі змішаної естафети (початок — о 15:30 за київським часом).

У п'ятницю, 14 лютого (16:05) та у суботу, 15 лютого (16:05) відбудуться жіночий та чоловічий спринт відповідно.

У неділю, 16 лютого (13:05 та 16:05) відбудуться жіноча та чоловіча гонки переслідування.

У вівторок, 18 лютого, о 16:05 відбудеться індивідуальна гонка серед жінок, у середу, 19 лютого у той же час — серед чоловіків. У четвер, 20 лютого, 0 17:05 стартує синглмікст.

У суботу, 22 лютого (13:05 та 16:05) відбудуться жіноча та чоловіча естафети. У неділю, 23 лютого (14:45 та 17:05) чемпіонат світу завершиться масстартом жінок та чоловіків відповідно.

Де дивитись чемпіонат світу з біатлону

Чемпіонат світу з біатлону покажуть на платформах "Суспільного". Увесь вищезазначений час вказаний за Києвом.

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