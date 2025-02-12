Чемпионат мира по биатлону — расписание, трансляция, когда выступает сборная Украины

Чемпионат мира по биатлону — где и когда смотреть сборную Украины
В Швейцарии в среду, 12 февраля, стартует чемпионат мира по биатлону. Он продлится почти две недели.
Сборная Украины отправила на турнир 12 спортсменов, сообщает портал "Суспільне. Спорт".
В составе украинской команды также есть несколько дебютантов. Они впервые будут стартовать на важнейших соревнованиях сезона.
Состав сборной Украины
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Артем Тищенко, Денис Насыко
Женщины: Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городна, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина, Дарья Чалык (запасная)
Календарь чемпионата мира
Чемпионат мира продлится с 12 по 23 февраля. То есть, практически две недели. Он стартует в среду, 12 февраля, со смешанной эстафеты (начало — в 15:30 по киевскому времени).
В пятницу, 14 февраля (16:05) и в субботу, 15 февраля (16:05) состоятся женский и мужской спринт соответственно.
В воскресенье, 16 февраля (13:05 и 16:05) состоятся женская и мужская гонки преследования.
Во вторник, 18 февраля, в 16:05 состоится индивидуальная гонка среди женщин, в среду, 19 февраля в то же время — среди мужчин. В четверг, 20 февраля, в 17:05 стартует синглмикст.
В субботу, 22 февраля (13:05 и 16:05) состоятся женская и мужская эстафеты. В воскресенье, 23 февраля (14:45 и 17:05) чемпионат мира завершится масс-стартом женщин и мужчин соответственно.
Где смотреть чемпионат мира по биатлону
Чемпионат мира по биатлону покажут на платформах "Суспільного". Все вышеупомянутое время указано по Киеву.
Напомним, украинский боксер Денис Беринчик в конце недели проведет первую защиту титула чемпиона мира.
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