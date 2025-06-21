Чусовітіна в 50 років знову з медаллю на Кубку світу та мріє про Олімпіаду-2028

Чемпіонка ОІ-1992 з гімнастики в 50 років виграла турнір
У Ташкенті, Узбекистан, відбувся етап Кубка світу зі спортивної гімнастики. В опорному стрибку виграла турнір 18-річна болгарка Валентина Георгієва.
Однак підкорила серця всіх фанатів узбецька 50-річна гімнастка Оксана Чусовітіна, повідомив портал Новини.LIVE.
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Чусовітіна, в опорному стрибку показала кращий стрибок на — 13,275 бала, тоді як Георгієва отримала 13,450. Третє місце посіла ще одна представниця Узбекистану Шахінабона Юсуфова — 12,950.
Ця медаль стала третьою для Чусовітіної у 2025 році після золотої медалі на Кубку світу в Баку та бронзової в Котбусі.
Зазначимо, що для гімнастки опорний стрибок є коронною дисципліною.
Чусовітіна — єдина гімнастка в історії, яка брала участь у восьми Олімпійських іграх за три збірні: Об’єднану команду країн СНД, Узбекистан та Німеччину. Вона виграла командне золото в Барселоні-1992 і срібло в опорному стрибку в Пекіні-2008.
Чусовітіна пропустила лише Олімпіаду в Парижі-2024 через травму, але планує виступили у 2028 році в Лос-Анджелесі, де їй буде 53 роки.
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