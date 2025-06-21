Чусовитина в 50 лет снова с медалью на Кубке мира и мечтает об Олимпиаде-2028

Оксана Чусовитина (ливорч) с серебряной наградой. Фото: instagram.com/olympic.uz

В Ташкенте, Узбекистан, прошел этап Кубка мира по спортивной гимнастике. В опорном прыжке выиграла турнир 18-летняя болгарка Валентина Георгиева.

Однако покорила сердца всех фанатов узбекская 50-летняя гимнастка Оксана Чусовитина, сообщил портал Новини.LIVE.

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Чусовитина, в опорном прыжке показала лучший прыжок на 13,275 балла, тогда как Георгиева получила 13,450. Третье место заняла еще одна представительница Узбекистана Шахинабона Юсуфова — 12,950.

Эта медаль стала третьей для Чусовитиной в 2025 году после золотой медали на Кубке мира в Баку и бронзовой в Котбусе.

Отметим, что для гимнастки опорный прыжок является коронной дисциплиной.

Чусовитина — единственная гимнастка в истории, которая участвовала в восьми Олимпийских играх за три сборные: Объединенную команду стран СНГ, Узбекистан и Германию. Она выиграла командное золото в Барселоне-1992 и серебро в опорном прыжке в Пекине-2008.

Чусовитина пропустила только Олимпиаду в Париже-2024 из-за травмы, но планирует выступить в 2028 году в Лос-Анджелесе, где ей будет 53 года.

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