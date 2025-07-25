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Головна Спорт Чемпіонка світу розповіла, як її врятували від фото з росіянами

Чемпіонка світу розповіла, як її врятували від фото з росіянами

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 19:29
Харькова розповіла, як ледь не опинилася на фото з росіянами
Влада Харькова на фото з іншими призерами чемпіонату світу. Фото: FIE

На чемпіонаті світу з фехтування збірна України виграла золоту медаль в жіночій індивідуальній шпазі. П'ятою переможницею турніру в історії країни стала Влада Харькова.

Після фіналу Харькова ледь не потрапила на фото з росіянами, повідомило "Суспільне Спорт".

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Влада Харькова
Влада Харькова. Фото: FIE

Українку врятували від фото з росіянами

Харькова зізналася, що після фіналу ледь не потрапила в незручну ситуацію. Організатори намагалися зробити спільне фото, де поруч із Харьковою могли опинитися представники збірної Росії з фехтування на рапірі. Завдяки пильності команди цього вдалося уникнути.

Харькова зізналася, що загального фото не планувалося, тож вона не була до цього готова.

"Під час налаштування на поєдинки перебувала у своєму світі, тож лише завдяки крику когось із партнерів по команді змогла вчасно зорієнтуватися", — сказала Харькова.

Українка додала, що коли усвідомила, що саме відбувається, жодних сумнівів у подальших діях не було — позиція команди залишалася чіткою та прозорою.

Зазначимо, що Харькова виграла другу золоту медаль чемпіонату світу в індивідуальній шпазі після 2003 року.

Нагадаємо, Олександр Усик не битиметься з Джозефом Паркером за великий гонорар.

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Діти Катерини та Олександра Усика не живуть з батьками.

В мережі з'явилося відео боїв дітей Усика, які займаються дзюдо в Іспанії.

росіяни Фехтування збірна України з фехтування фехтування на шпазі Влада Харькова
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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