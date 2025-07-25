Харькова розповіла, як ледь не опинилася на фото з росіянами

Чемпіонка світу розповіла, як її врятували від фото з росіянами
На чемпіонаті світу з фехтування збірна України виграла золоту медаль в жіночій індивідуальній шпазі. П'ятою переможницею турніру в історії країни стала Влада Харькова.
Після фіналу Харькова ледь не потрапила на фото з росіянами, повідомило "Суспільне Спорт".
Українку врятували від фото з росіянами
Харькова зізналася, що після фіналу ледь не потрапила в незручну ситуацію. Організатори намагалися зробити спільне фото, де поруч із Харьковою могли опинитися представники збірної Росії з фехтування на рапірі. Завдяки пильності команди цього вдалося уникнути.
Харькова зізналася, що загального фото не планувалося, тож вона не була до цього готова.
"Під час налаштування на поєдинки перебувала у своєму світі, тож лише завдяки крику когось із партнерів по команді змогла вчасно зорієнтуватися", — сказала Харькова.
Українка додала, що коли усвідомила, що саме відбувається, жодних сумнівів у подальших діях не було — позиція команди залишалася чіткою та прозорою.
Зазначимо, що Харькова виграла другу золоту медаль чемпіонату світу в індивідуальній шпазі після 2003 року.
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