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Главная Спорт Чемпионка мира рассказала, как ее спасли от фото с россиянами

Чемпионка мира рассказала, как ее спасли от фото с россиянами

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 19:29
Харькова рассказала, как едва не оказалась на фото с россиянами
Влада Харькова на фото с другими призерами чемпионата мира. Фото: FIE

На чемпионате мира по фехтованию сборная Украины выиграла золотую медаль в женской индивидуальной шпаге. Пятой победительницей турнира в истории страны стала Влада Харькова.

После финала Харькова едва не попала на фото с россиянами, сообщило "Суспільне Спорт".

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Влада Харькова. Фото: FIE

Украинку спасли от фото с россиянами

Харькова призналась, что после финала едва не попала в неловкую ситуацию. Организаторы пытались сделать совместное фото, где рядом с Харьковой могли оказаться представители сборной России по фехтованию на рапире. Благодаря бдительности команды этого удалось избежать.

Харькова призналась, что общего фото не планировалось, поэтому она не была к этому готова.

"Во время настройки на поединки находилась в своем мире, поэтому только благодаря крику кого-то из партнеров по команде смогла вовремя сориентироваться", — сказала Харькова.

Украинка добавила, что когда осознала, что именно происходит, никаких сомнений в дальнейших действиях не было — позиция команды оставалась четкой и прозрачной.

Отметим, что Харькова выиграла вторую золотую медаль чемпионата мира в индивидуальной шпаге после 2003 года.

Напомним, Александр Усик не будет драться с Джозефом Паркером за большой гонорар.

Украинский чемпион мира после каждого поединка зовет свою жену — зачем ему этот ритуал.

Дети Екатерины и Александра Усика не живут с родителями.

В сети появилось видео боев детей Усика, которые занимаются дзюдо в Испании.

россияне Фехтование сборная Украины по фехтованию фехтование на шпаге Влада Харькова
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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