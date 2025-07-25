Харькова рассказала, как едва не оказалась на фото с россиянами

Чемпионка мира рассказала, как ее спасли от фото с россиянами
На чемпионате мира по фехтованию сборная Украины выиграла золотую медаль в женской индивидуальной шпаге. Пятой победительницей турнира в истории страны стала Влада Харькова.
После финала Харькова едва не попала на фото с россиянами, сообщило "Суспільне Спорт".
Украинку спасли от фото с россиянами
Харькова призналась, что после финала едва не попала в неловкую ситуацию. Организаторы пытались сделать совместное фото, где рядом с Харьковой могли оказаться представители сборной России по фехтованию на рапире. Благодаря бдительности команды этого удалось избежать.
Харькова призналась, что общего фото не планировалось, поэтому она не была к этому готова.
"Во время настройки на поединки находилась в своем мире, поэтому только благодаря крику кого-то из партнеров по команде смогла вовремя сориентироваться", — сказала Харькова.
Украинка добавила, что когда осознала, что именно происходит, никаких сомнений в дальнейших действиях не было — позиция команды оставалась четкой и прозрачной.
Отметим, что Харькова выиграла вторую золотую медаль чемпионата мира в индивидуальной шпаге после 2003 года.
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