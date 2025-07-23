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Главная Спорт Украинка сенсационно стала чемпионкой мира по фехтованию

Украинка сенсационно стала чемпионкой мира по фехтованию

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 19:51
Влада Харькова выиграла золото ЧМ по фехтованию и вошла в историю Украины
Влада Харькова. Фото: FIE/Eva Pavia Gomez/Augusto Bizzi

В Тбилиси, Грузия, проходит чемпионат мира по фехтованию, где сейчас за медали соревнуются шпажисты. В финале женских индивидуальных соревнований выступила украинка Влада Харькова.

В финале Харькова победила и стала пятой чемпионкой мира по фехтованию из Украины, сообщил портал Новини.LIVE.

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Харькова, которая идет 12-й в мировом рейтинге, начала турнир в 1/32 финала, уверенно победив швейцарку Фиону Гац (15:9). В следующем раунде она с минимальным преимуществом одолела британку Джулию Карон (15:14). В 1/8 финала украинка разгромила венгерку Бланку Надь (15:9), а в четвертьфинале в напряженной борьбе победила француженку Элоиз Ванриссель (15:14), которая едва не совершила камбэк.

Полуфинал против лидера рейтинга, кореянки Сон Се Ра, завершился драматичной победой Харьковой (15:14).

В финале Влада встретилась с эстонки Катриной Лехис, бронзовой призеркой Олимпиады-2020. Харькова доминировала, но в конце преимущество сократилось до одного укола. Решающий балл на приоритете принес ей титул — 15:14.

Харькова стала второй украинкой после Натальи Конрад (2003), которая выиграла золото ЧМ в шпаге. Ее триумф — первая золотая медаль Украины на ЧМ-2025. Ранее Влада завоевала личный титул чемпионки Европы-2022 и командное золото на ЧЕ-2025 вместе с Еленой Кривицкой, Инной Бровко и Анной Максименко.

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Фехтование сборная Украины по фехтованию чемпионат мира фехтование на шпаге Влада Харькова
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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