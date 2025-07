Влада Харькова виграла золото ЧС з фехтування та увійшла в історію України

In the second women’s individual epee semifinal, Vlada Kharkova (🇺🇦 UKR) edged out a thrilling 15-14 win to reach the final!🤺🔥

Sera Song (🇰🇷 KOR) takes home the bronze. 🥉🤺💥



