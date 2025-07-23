Влада Харькова виграла золото ЧС з фехтування та увійшла в історію України

Влада Харькова. Фото: FIE/Eva Pavia Gomez/Augusto Bizzi

В Тбілісі, Грузія, проходить чемпіонат світу з фехтування, де наразі за медалі змагаються шпажисти. У фіналі жіночих індивідуальних змагань виступила українка Влада Харькова.

У фіналі Харькова перемогла та стала п'ятою чемпіонкою світу з фехтування із України, повідомив портал Новини.LIVE.

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Харькова, яка йде 12-ю у світовому рейтингу, розпочала турнір у 1/32 фіналу, впевнено перемігши швейцарку Фіону Гац (15:9). У наступному раунді вона з мінімальною перевагою здолала британку Джулію Карон (15:14). У 1/8 фіналу українка розгромила угорку Бланку Надь (15:9), а в чвертьфіналі в напруженій боротьбі перемогла француженку Елоїз Ванріссель (15:14), яка ледь не зробила камбек.

Півфінал проти лідерки рейтингу, кореянки Сон Се Ра, завершився драматичною перемогою Харькової (15:14).

In the second women’s individual epee semifinal, Vlada Kharkova (🇺🇦 UKR) edged out a thrilling 15-14 win to reach the final!🤺🔥

Sera Song (🇰🇷 KOR) takes home the bronze. 🥉🤺💥



ℹ results: https://t.co/kvDYMpPa9T

🔴 live: https://t.co/azr5fgo3Gb#FIE #Fencing #Esgrima… pic.twitter.com/ksCXyUfU4m — FIE (@FIE_fencing) July 23, 2025

У фіналі Влада зустрілася з естонки Катріною Лехіс, бронзовою призеркою Олімпіади-2020. Харькова домінувала, але наприкінці перевага скоротилася до одного уколу. Вирішальний бал на пріоритеті приніс їй титул — 15:14.

Харькова стала другою українкою після Наталії Конрад (2003), яка виграла золото ЧС у шпазі. Її тріумф — перша золота медаль України на ЧС-2025. Раніше Влада здобула особистий титул чемпіонки Європи-2022 і командне золото на ЧЄ-2025 разом із Оленою Кривицькою, Інною Бровко та Анною Максименко.

Раніше у фехтуванні чемпіонами світу були Наталія Конрад, Сергія Голубицький, Володимир Лукашенко та Ольга Харлан.

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