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Головна Спорт Українка сенсаційно стала чемпіонкою світу з фехтування

Українка сенсаційно стала чемпіонкою світу з фехтування

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 19:51
Влада Харькова виграла золото ЧС з фехтування та увійшла в історію України
Влада Харькова. Фото: FIE/Eva Pavia Gomez/Augusto Bizzi

В Тбілісі, Грузія, проходить чемпіонат світу з фехтування, де наразі за медалі змагаються шпажисти. У фіналі жіночих індивідуальних змагань виступила українка Влада Харькова.

У фіналі Харькова перемогла та стала п'ятою чемпіонкою світу з фехтування із України, повідомив портал Новини.LIVE.

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Харькова, яка йде 12-ю у світовому рейтингу, розпочала турнір у 1/32 фіналу, впевнено перемігши швейцарку Фіону Гац (15:9). У наступному раунді вона з мінімальною перевагою здолала британку Джулію Карон (15:14). У 1/8 фіналу українка розгромила угорку Бланку Надь (15:9), а в чвертьфіналі в напруженій боротьбі перемогла француженку Елоїз Ванріссель (15:14), яка ледь не зробила камбек.

Півфінал проти лідерки рейтингу, кореянки Сон Се Ра, завершився драматичною перемогою Харькової (15:14).

У фіналі Влада зустрілася з естонки Катріною Лехіс, бронзовою призеркою Олімпіади-2020. Харькова домінувала, але наприкінці перевага скоротилася до одного уколу. Вирішальний бал на пріоритеті приніс їй титул — 15:14.

Харькова стала другою українкою після Наталії Конрад (2003), яка виграла золото ЧС у шпазі. Її тріумф — перша золота медаль України на ЧС-2025. Раніше Влада здобула особистий титул чемпіонки Європи-2022 і командне золото на ЧЄ-2025 разом із Оленою Кривицькою, Інною Бровко та Анною Максименко.

Раніше у фехтуванні чемпіонами світу були Наталія Конрад, Сергія Голубицький, Володимир Лукашенко та Ольга Харлан.

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Фехтування збірна України з фехтування чемпіонат світу фехтування на шпазі Влада Харькова
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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