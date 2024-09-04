Паралімпійська збірна отримала чергові золоті медалі та піднялась у рейтингу

Українська паралімпійська збірна. Фото: Паралімпійський комітет України

За підсумками шостого дня змагань на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі збірна України виграла чотири золоті медалі. Загальна кількість нагород склала — 45, що на 10 медалей більше, ніж в попередній день.

Таким чином Україна вже увійшла до десятки найкращих у медальному заліку і зараз наша збірна посідає сьоме місце, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Золото" до української скарбнички принесли:

Наталія Кобзар у забігу на 400 метрів (у класі T37);

Юлія Шуляр у забігу на 400 метрів (у класі T20);

Олександр Яровий у штовханні ядра;

Юрій Шенгур у запливі на 100 метрів.

"Срібні" медалі отримали:

Андрій Трусов у запливі на 100 метрів;

Данило Чуфаров у запливі на 200 метрів;

Ігор Німченко у запливі батерфляєм на 100 метрів.

"Бронзові" нагороди завоювали:

Оксана Ботурчук у забігу на 400 метрів (у класі T12);

Олена Федота-Ісаєва у фехтуванні;

Максим Коваль у штовханні ядра.

Медальний залік Паралімпіади-2024. Фото: Скриншот

Таким чином, завдяки зусиллям наших паралімпійців Україна піднялась у медальному заліку на сьому місце. У нас дев'ять золотих, 15 срібних та 21 бронзова медаль. Загальна кількість нагород становила 45.

Лідером медального заліку залишається Китай, який вже завоював 115 медалей. На другій позиції Велика Британія — 61 медаль. Третю сходинку посідає Бразилія — 48 медалей.

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