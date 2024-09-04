Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Черговий день Паралімпіади був для України "врожайним" — скільки медалей вдалось завоювати arrow

Черговий день Паралімпіади був для України "врожайним" — скільки медалей вдалось завоювати

4 вересня 2024 02:54
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Паралімпійська збірна отримала чергові золоті медалі та піднялась у рейтингу
Українська паралімпійська збірна. Фото: Паралімпійський комітет України
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

За підсумками шостого дня змагань на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі збірна України виграла чотири золоті медалі. Загальна кількість нагород склала — 45, що на 10 медалей більше, ніж в попередній день.

Таким чином Україна вже увійшла до десятки найкращих у медальному заліку і зараз наша збірна посідає сьоме місце, повідомив портал Новини.LIVE.  

Читайте також:

В яких видах спорту отримали медалі українці

"Золото" до української скарбнички принесли:

  • Наталія Кобзар у забігу на 400 метрів (у класі T37);
  • Юлія Шуляр у забігу на 400 метрів (у класі T20);
  • Олександр Яровий у штовханні ядра;
  • Юрій Шенгур у запливі на 100 метрів.

"Срібні" медалі отримали:

  • Андрій Трусов у запливі на 100 метрів;
  • Данило Чуфаров у запливі на 200 метрів;
  • Ігор Німченко у запливі батерфляєм на 100 метрів.

"Бронзові" нагороди завоювали:

  • Оксана Ботурчук у забігу на 400 метрів (у класі T12);
  • Олена Федота-Ісаєва у фехтуванні;
  • Максим Коваль у штовханні ядра.
None - фото 1
Медальний залік Паралімпіади-2024. Фото: Скриншот

Таким чином, завдяки зусиллям наших паралімпійців Україна піднялась у медальному заліку на сьому місце. У нас дев'ять золотих, 15 срібних та 21 бронзова медаль. Загальна кількість нагород становила 45.

Лідером медального заліку залишається Китай, який вже завоював 115 медалей. На другій позиції Велика Британія — 61 медаль. Третю сходинку посідає Бразилія — 48 медалей.

Нагадаємо, Забарний обрав клуб, до якого піде з "Борнмута" — коли відбудеться трансфер. 

Миколенко пояснив, чому обрав Манчестер замість Ліверпуля. 

Скандал на Паралімпіаді — українська спортсменка розкритикувала МОК. 

Бущан може перейти до турецького клубу в останній день трансферного вікна.

У Циганкова нова проблема у "Жироні", через яку він не може грати.

Паралімпійські ігри медалі Змагання Паралімпійська збірна України спортсмени Паралімпійські ігри 2024

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

03:00 У Києві та на Київщині лунають вибухи — що відомо про ворожу атаку

02:54 Черговий день Паралімпіади був для України "врожайним" — скільки медалей вдалось завоювати

02:30 Що робити мобілізованим, якщо їх права порушили — адвокат пояснив алгоритм дій

02:14 ЗСУ будуть утримувати Курську область — Зеленський розповів про свій план

02:00 Ворожі бомбардувальники Ту-95МС здійснили виліт — що відомо про загрозу

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

01:50 Укрзалізниця хоче купити штори на 7 млн гривень — як пояснюють таку вартість

01:32 На Львівщині чоловік не показав поліцейським документи — як його покарав суд

01:30 Відстрочка для аспіранта — чи потрібні ВЛК та паперовий документ

01:17 В Монголії затримали не Путіна, а протестувальників — в уряді відверто сказали, що залежать від РФ

00:30 Звільнення із ЗСУ як члена родини загиблого — які документи потрібно надати

Термінова новина

03:00 У Києві та на Київщині лунають вибухи — що відомо про ворожу атаку

02:54 Черговий день Паралімпіади був для України "врожайним" — скільки медалей вдалось завоювати

02:30 Що робити мобілізованим, якщо їх права порушили — адвокат пояснив алгоритм дій

02:14 ЗСУ будуть утримувати Курську область — Зеленський розповів про свій план

02:00 Ворожі бомбардувальники Ту-95МС здійснили виліт — що відомо про загрозу

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

01:50 Укрзалізниця хоче купити штори на 7 млн гривень — як пояснюють таку вартість

01:32 На Львівщині чоловік не показав поліцейським документи — як його покарав суд

01:30 Відстрочка для аспіранта — чи потрібні ВЛК та паперовий документ

01:17 В Монголії затримали не Путіна, а протестувальників — в уряді відверто сказали, що залежать від РФ

00:30 Звільнення із ЗСУ як члена родини загиблого — які документи потрібно надати

Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Text

17:50 Російський удар по Полтаві та візит Путіна до Монголії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:28 В Третій штурмовій заявили, що ЗСУ налагодили систему виявлення та знищення сил ворога

Text

15:33 У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

Text

14:54 Експерт з енергетики Корольчук спрогнозував, коли стабілізується ситуація зі світлом

Text

13:14 Замість копійки будуть "шаги" — експерт відповів чи обтяжить держбюджет така зміна

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

13:00 Окупанти оточують ЗСУ під Покровськом та термінова заява Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:18 Економіст пояснив, для чого насправді хочуть перейменувати "копійку" на "шаг"

Text

11:01 Ворог підійде до Покровська, але це не означає, що РФ швидко його захопить, — військовий аналітик

Text

08:20 Лихоманка наразі несе вищі ризики для українців, ніж COVID, — заслужена лікарка України

Text

08:00 Збільшення податків для українців та економічне бронювання — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець