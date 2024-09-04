Паралімпійська збірна отримала чергові золоті медалі та піднялась у рейтингу

Черговий день Паралімпіади був для України "врожайним" — скільки медалей вдалось завоювати
За підсумками шостого дня змагань на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі збірна України виграла чотири золоті медалі. Загальна кількість нагород склала — 45, що на 10 медалей більше, ніж в попередній день.
Таким чином Україна вже увійшла до десятки найкращих у медальному заліку і зараз наша збірна посідає сьоме місце, повідомив портал Новини.LIVE.
В яких видах спорту отримали медалі українці
"Золото" до української скарбнички принесли:
- Наталія Кобзар у забігу на 400 метрів (у класі T37);
- Юлія Шуляр у забігу на 400 метрів (у класі T20);
- Олександр Яровий у штовханні ядра;
- Юрій Шенгур у запливі на 100 метрів.
"Срібні" медалі отримали:
- Андрій Трусов у запливі на 100 метрів;
- Данило Чуфаров у запливі на 200 метрів;
- Ігор Німченко у запливі батерфляєм на 100 метрів.
"Бронзові" нагороди завоювали:
- Оксана Ботурчук у забігу на 400 метрів (у класі T12);
- Олена Федота-Ісаєва у фехтуванні;
- Максим Коваль у штовханні ядра.
Таким чином, завдяки зусиллям наших паралімпійців Україна піднялась у медальному заліку на сьому місце. У нас дев'ять золотих, 15 срібних та 21 бронзова медаль. Загальна кількість нагород становила 45.
Лідером медального заліку залишається Китай, який вже завоював 115 медалей. На другій позиції Велика Британія — 61 медаль. Третю сходинку посідає Бразилія — 48 медалей.
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