Паралимпийская сборная получила очередные золотые медали и поднялась в рейтинге

Очередной день Паралимпиады был для Украины "урожайным" — сколько медалей удалось завоевать
По итогам шестого дня соревнований на Паралимпийских играх-2024 в Париже сборная Украины выиграла четыре золотые медали. Общее количество наград составило - 45, что на 10 медалей больше, чем в предыдущий день.
Таким образом, Украина уже вошла в десятку лучших в медальном зачете и сейчас наша сборная занимает седьмое место, сообщает портал Новини.LIVE.
В каких видах спорта получили медали украинцы
"Золото" в украинскую копилку принесли:
- Наталья Кобзарь в забеге на 400 метров (в классе T37);
- Юлия Шуляр в забеге на 400 метров (в классе T20);
- Александр Яровой в толкании ядра;
- Юрий Шенгур в заплыве на 100 метров.
"Серебряные" медали получили:
- Андрей Трусов в заплыве на 100 метров;
- Даниил Чуфаров в заплыве на 200 метров;
- Игорь Нимченко в заплыве баттерфляем на 100 метров.
"Бронзовые" награды завоевали:
- Оксана Ботурчук в забеге на 400 метров (в классе T12);
- Елена Федота-Исаева в фехтовании;
- Максим Коваль в толкании ядра.
Таким образом, благодаря усилиям наших паралимпийцев, Украина поднялась в медальном зачете на седьмое место. У нас девять золотых, 15 серебряных и 21 бронзовая медаль. Общее количество наград составило 45.
Лидером медального зачета остается Китай, уже завоевавший 115 медалей. На второй позиции Великобритания – 61 медаль. Третью строчку занимает Бразилия - 48 медалей.
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