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Очередной день Паралимпиады был для Украины "урожайным" — сколько медалей удалось завоевать

4 сентября 2024 02:54
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Паралимпийская сборная получила очередные золотые медали и поднялась в рейтинге
Украинская паралимпийская сборная. Фото: Паралимпийский комитет Украины
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

По итогам шестого дня соревнований на Паралимпийских играх-2024 в Париже сборная Украины выиграла четыре золотые медали. Общее количество наград составило - 45, что на 10 медалей больше, чем в предыдущий день.

Таким образом, Украина уже вошла в десятку лучших в медальном зачете и сейчас наша сборная занимает седьмое место, сообщает портал Новини.LIVE.

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"Золото" в украинскую копилку принесли:

  • Наталья Кобзарь в забеге на 400 метров (в классе T37);
  • Юлия Шуляр в забеге на 400 метров (в классе T20);
  • Александр Яровой в толкании ядра;
  • Юрий Шенгур в заплыве на 100 метров.

"Серебряные" медали получили:

  • Андрей Трусов в заплыве на 100 метров;
  • Даниил Чуфаров в заплыве на 200 метров;
  • Игорь Нимченко в заплыве баттерфляем на 100 метров.

"Бронзовые" награды завоевали:

  • Оксана Ботурчук в забеге на 400 метров (в классе T12);
  • Елена Федота-Исаева в фехтовании;
  • Максим Коваль в толкании ядра.
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Медальный зачет Паралимпиады-2024. Фото: Скриншот

Таким образом, благодаря усилиям наших паралимпийцев, Украина поднялась в медальном зачете на седьмое место. У нас девять золотых, 15 серебряных и 21 бронзовая медаль. Общее количество наград составило 45.

Лидером медального зачета остается Китай, уже завоевавший 115 медалей. На второй позиции Великобритания – 61 медаль. Третью строчку занимает Бразилия - 48 медалей.

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