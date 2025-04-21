ЛНЗ звільнив керівництво клубів після нічиєї з Інгульцем в УПЛ

Андрій Колісник. Фото: ЛНЗ

Черкаський ЛНЗ в 25-му турі чемпіонату України зіграв унічию (0:0) з аутсайдером УПЛ "Інгульцем". Для керівництва цей результат став провальним.

Тому після гри були прийняті важливі кадрові рішення, повідомило "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, після нічиєї з "Інгульцем" власники ЛНЗ вирішили припинити співпрацю зі спортивним директором клубу Євгеном Тарасенком та генеральним директором Андрієм Колісником.

Зазначимо, що Колісник є популярний футбольним влогером, який завдяки своїм відео отримав роботу аналітиком в харківському "Металісті". Потім Андрій відразу перескочив на посаду технічного директора ЛНЗ, а влітку 2024 року отримав призначення гендиректора.

Після 25 турів ЛНЗ посідає в турнірній таблиці УПЛ 11-ту позицію, маючи в активі 26 балів. Від зони стикових матчів за виживання їх відділяє всього три очки.

Свій наступний матч ЛНЗ проведе 26 квітня проти "Кривбасу". Початок гри 15:30 за київським часом.

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