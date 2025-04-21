ЛНЗ уволил руководство клубов после ничьей с Ингульцом в УПЛ

Андрей Колесник. Фото: ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ в 25-м туре чемпионата Украины сыграл вничью (0:0) с аутсайдером УПЛ "Ингульцом". Для руководства этот результат стал провальным.

Поэтому после игры были приняты важные кадровые решения, сообщило "ТаТоТаке".

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По информации источника, после ничьей с "Ингульцом" владельцы ЛНЗ решили прекратить сотрудничество со спортивным директором клуба Евгением Тарасенко и генеральным директором Андреем Колесником.

Отметим, что Колесник является популярным футбольным влогером, который благодаря своим видео получил работу аналитиком в харьковском "Металлисте". Затем Андрей сразу перескочил на должность технического директора ЛНЗ, а летом 2024 года получил назначение гендиректора.

После 25 туров ЛНЗ занимает в турнирной таблице УПЛ 11-ю позицию, имея в активе 26 баллов. От зоны стыковых матчей за выживание их отделяет всего три очка.

Свой следующий матч ЛНЗ проведет 26 апреля против "Кривбасса". Начало игры 15:30 по киевскому времени.

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