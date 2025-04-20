Маркевич: после поражения Шахтера Динамо уже никто не остановит в УПЛ

Мирон Маркевич. Фото: "Карпаты" Львов

Донецкий "Шахтер" в 25-м туре УПЛ проиграл ковалевскому "Колосу" (2:4). Этот результат сделал их шансы на чемпионство лишь математическими.

О ситуации в первой тройке УПЛ рассказал бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич, передает Sport.ua.

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Заслуженный тренер заявил, что сенсационное поражение "Шахтера" от "Колоса" сделало "Динамо" чемпионом.

По мнению Маркевича, подопечным Александра Шовковского уже ничто не помешает вернуть себе золотые медали, "Александрия" имеет все шансы сохранить серебряные медали.

"Не буду оригиналом, когда скажу, что после вчерашнего сенсационного поражения в 25-м туре УПЛ футболистов "Шахтера" от "Колоса" — 2:4 уже ничто не помешает "Динамо" вернуть себе чемпионский титул. В конце концов, как и "Александрия" не должна отдать серебряных медалей", — сказал Маркевич.

Сейчас в турнирной таблице УПЛ "Динамо" имеет в активе 63 балла. "Александрия", которая идет второй, имеет 57 баллов, а у "Шахтера" 53 очка.

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