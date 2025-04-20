Маркевич: після поразки Шахтаря Динамо вже ніхто не зупинить у УПЛ

Мирон Маркевич. Фото: "Карпати" Львів

Донецький "Шахтар" в 25-му турі УПЛ програв ковалівському "Колосу" (2:4). Цей результат зробив їх шанси на чемпіонство лише математичними.

Про ситуацію в першій трійці УПЛ розповів колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич, передає Sport.ua.

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Маркевич визначив першу трійку УПЛ

Заслужений тренер заявив, що сенсаційна поразка "Шахтаря" від "Колоса" зробило "Динамо" чемпіоном.

На думку Маркевича, підопічним Олександра Шовковського вже ніщо не завадить повернути собі золоті медалі, "Олександрія" має всі шанси зберегти срібні медалі.

"Не буду оригіналом, коли скажу, що після вчорашньої сенсаційної поразки в 25-му турі УПЛ футболістів "Шахтаря" від "Колоса" — 2:4 вже ніщо не завадить "Динамо" повернути собі чемпіонський титул. Зрештою, як й "Олександрія" не повинна віддати срібних медалей", — сказав Маркевич.

Наразі в турнірній таблиці УПЛ "Динамо" має в активі 63 бали. "Олександрія", яка йде другою, має 57 балів, а у "Шахтаря" 53 очки.

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