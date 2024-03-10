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Чи встигне Циганков повернутись до матчів збірної України — прогноз спортивного лікаря

10 березня 2024 16:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Чи встигне Циганков повернутись до матчів збірної України — прогноз спортивного лікаря
Віктор Циганков після травми. Фото: Twitter/MiquelCostaB
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Участь гравця збірної України з футболу Віктор Циганкова у найближчих матчах національної команди під питанням. Після травми, яку гравець отримав у матчі Ла Ліги, він навряд чи встигне повернутись до гри проти Боснії та Герцоговини.

Про це заявив спортивний лікар Дмитро Бабелюк, передає Новини.LIVE.

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"Циганков ушкодив медіальну звʼязку коліна і, скоріш за все, пропустить матчі збірної", — каже фахівець

Під час боротьби за мʼяч відбувся контакт з суперником, який призвів до вигину внутрішньої частини коліна. Гравець одразу відчув дискомфорт і чітко локалізував проблему. 

Віктор намагався продовжити гру, але після бігу зі зміною напрямку попросив заміну. Біг зі зміною напрямку руху є типовим тестом на функцію медіальної звʼязки. Після заміни лікарі поставили лід на ділянку медіальної звʼязки коліна. 

Мінімум місяць на відновлення

Щодо термінів, то навіть при мінімальному ушкодженні гравець потребує мінімум місяць на відновлення. Перша гра проти Боснії вже через 11 днів. 

"Останній такий кейс з ідентичною травмою трапився з Трентом, якого лікарі підпустили до ігор вже після трьох тижнів, що призвело до рецидиву та вильоту мінімум на 2 місяці. Є надія, що травма виявиться несерйозною, але дуже мало шансів, що гравець зможе домогти збірній без шкоди для свого здоровʼя", — сказав лікар.

Нагадаємо, раніше Циганков відзначився асистом за "Жирону" та травмувався перед матчами збірної України.

Мілевський розповів, де б грав Мудрик у легендарному "Челсі" Моуріньо.

Бригада "Азов" вручила донецькому "Шахтарю" спеціальну нагороду.

Головний тренер "Валенсії" розхвалив гру Романа Яремчука.

Збірна України з футболу
Віктор Циганков
Іспанська Ла Ліга
Жирона

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