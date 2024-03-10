Тренер Жироны рассказал о травме Цыганкова

Украинский футболист Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

В матче 28 тура чемпионата Испании украинский полузащитник Виктор Цыганков получил травму. У украинца проблемы с коленом.

Об этом сообщил главный тренер каталонской "Жироны" Мичел Санчес, слова которого передает Diari de Girona.

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Украинский футболист Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

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По словам Санчеса, в клубе надеются, что у Цыганкова нет ничего серьезного с коленом, но все станет понятно после углубленного обследования.

"Мы очень надеемся, что у него нет ничего серьезного.

Начальное обследование выглядит не так уж плохо, обнаружена проблема с коленом, но для точного вывода придется подождать", — сказал Мичел

Отметим, что в матче с "Осасуной" Цыганков на 13-й минуте отдал голевую передачу на Порту. Заменили украинца на 64-й минуте из-за повреждения. Для Виктора это уже третья травма в текущем сезоне.

На текущий момент существует вероятность, что Цыганков не сыграет за сборную Украины в плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024.

В текущем сезоне у Цыганкова 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

Напомним, ранее Цыганков отметился ассистом за "Жирону" и травмировался перед матчами сборной Украины.

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