Тренер Жирони розповів про травму Циганкова

Український футболіст Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

У матчі 28-го туру чемпіонату Іспанії український півзахисник Віктор Циганков отримав травму. В українця проблеми з коліном.

Про це повідомив головний тренер каталонської "Жирони" Мічел Санчес, слова якого передає Diari de Girona.

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За словами Санчеса, у клубі сподіваються, що Циганков не має нічого серйозного з коліном, але все стане зрозуміло після поглибленого обстеження.

"Ми дуже сподіваємося, що він не має нічого серйозного.

Початкове обстеження виглядає не так уже й погано, виявлено проблему з коліном, але для точного висновку доведеться почекати", — сказав Мічел.

Зазначимо, що у матчі з "Осасуною" Циганков на 13-й хвилині віддав гольову передачу на Порту. Замінили українця на 64-й хвилині через ушкодження. Для Віктора це вже третя травма цього сезону.

Наразі існує ймовірність, що Циганков не зіграє за збірну України у плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Цього сезону у Циганкова 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 голів і віддав 4 асисти.

Нагадаємо, раніше Циганков відзначився асистом за "Жирону" та травмувався перед матчами збірної України.

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