Успеет ли Цыганков вернуться к матчам сборной Украины — прогноз спортивного врача

Виктор Цыганков после травмы Фото: Twitter/MiquelCostaB

Участие игрока сборной Украины по футболу Виктора Цыганкова в ближайших матчах национальной команды под вопросом. После травмы, которую игрок получил в матче Ла Лиги, он вряд ли успеет вернуться к игре против Боснии и Герцоговины.

Об этом заявил спортивный врач Дмитрий Бабелюк, передает Новин.LIVE.

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"Цыганков повредил медиальную связку колена и, скорее всего, пропустит матчи сборной", — говорит специалист.

Во время борьбы за мяч состоялся контакт с соперником, приведшим к изгибу внутренней части колена. Игрок сразу ощутил дискомфорт и четко локализовал проблему.

Michel sobre TSYGANKOV:



"Viktor en principio esperamos que no sea nada importante, la primera exploració no pinta mal, pero tendremos que esperar". pic.twitter.com/zhYyCS1fui – Nil Solà (@Nilsola10) March 9, 2024

Виктор пытался продолжить игру, но после бега с изменением направления попросил замену. Бег с изменением направления движения является типичным тестом на функцию медиальной связи. После замены врачи поставили лед на участок медиальной связки колена.

Минимум месяц на восстановление

Что касается сроков, то даже при минимальном повреждении игроку требуется минимум месяц на восстановление. Первая игра против Боснии уже через 11 дней.

"Последний такой кейс с идентичной травмой случился с Трентом, которого врачи подпустили к играм уже после трех недель, что привело к рецидиву и вылету минимум на 2 месяца. Есть надежда, что травма окажется несерьезной, но очень мало шансов, что игрок сможет добиться сборной без ущерба для своего здоровья", — сказал врач.

Напомним, ранее Цыганков отметился ассистом за "Жирону" и травмировался перед матчами сборной Украины.

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