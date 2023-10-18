Чи зіграє Мудрик проти "Арсеналу" — лазарет "Челсі" переповнений

Михайло Мудрик перед матчем із Мальтою. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно щотижня піддається серйозній критиці. Наставник побоювався, що Ріс Джеймс та Михайло Мудрик можуть пропустити поєдинок із "Арсеналом".

Вже найближчої суботи "сині" приймуть "канонірів" на "Стемфорд Брідж", повідомляє Football.London.

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"Челсі" виграв три матчі поспіль, включаючи перемогу над "Брайтоном" (1:1) у Кубку англійської ліги. Однак поєдинок з "Арсеналом", який виборює чемпіонський титул, може перервати цю серію.

Михайло Мудрик на тренуванні. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Травми гравців "Челсі"

Маурісіо Почеттіно, як і раніше, не зможе виставити на цей поєдинок основний склад "синіх". Але є й добрі новини. Ріс Джеймс та Карні Чуквуемека повернулися до тренувань з основним складом.

У лазареті "Челсі" залишаються Ромео Лавіа, Крістофер Нкунку, Веслі Фофана та Бен Чілвелл. Трево Чалоба буде готове вийти на поле за десять днів.

У тренерського штабу "Челсі" були побоювання щодо Михайла Мудрика, який зазнав пошкодження у матчі за збірну України проти Північної Македонії. Проте 22-річний вінгер вийшов на поле на поєдинок із Мальтою та став героєм тієї зустрічі. Українець готовий зіграти проти "Арсеналу" в основному складі.

За підсумками восьми турів англійської Прем'єр-ліги Челсі йде на 11 місці в турнірній таблиці.

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