Сыграет ли Мудрик против "Арсенала" — лазарет "Челси" переполнен

Михаил Мудрик перед матчем с Мальтой. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино каждую неделю подвергается серьезной критике. Наставник опасался, что Рис Джеймс и Михаил Мудрик могут пропустить поединок с "Арсеналом".

Уже в ближайшую субботу "синие" примут "канониров" на "Стэмфорд Бридж", сообщает Football.London.

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"Челси" выиграл три матча подряд, включая победу над "Брайтоном" (1:1) в Кубке английской лиги. Однако поединок с "Арсеналом", который борется за чемпионский титул, может прервать эту серию.

Михаил Мудрик на тренировке. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Травмы игроков "Челси"

Маурисио Почеттино по-прежнему не сможет выставить на этот поединок основной состав "синих". Но есть и хорошие новости. Рис Джеймс и Карни Чуквуэмека вернулись к тренировкам с основным составом.

В лазарете "Челси" остаются Ромео Лавиа, Кристофер Нкунку, Уэсли Фофана и Бен Чилуэлл. Трево Чалоба будет готов выйти на поле через десять дней.

У тренерского штаба "Челси" были опасения относительно Михаила Мудрика, который получил повреждение в матче за сборную Украины против Северной Македонии. Однако 22-летний вингер вышел на поле на поединок с Мальтой и стал героем той встречи. Украинец готов сыграть против "Арсенала" в основном составе.

По итогам восьми туров английской Премьер-лиги "Челси" идет на 11 месте в турнирной таблице.

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