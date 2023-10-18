Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Сыграет ли Мудрик против "Арсенала" — лазарет "Челси" переполнен arrow

Сыграет ли Мудрик против "Арсенала" — лазарет "Челси" переполнен

18 октября 2023 16:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сыграет ли Мудрик против "Арсенала" — лазарет "Челси" переполнен
Михаил Мудрик перед матчем с Мальтой. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино каждую неделю подвергается серьезной критике. Наставник опасался, что Рис Джеймс и Михаил Мудрик могут пропустить поединок с "Арсеналом". 

Уже в ближайшую субботу "синие" примут "канониров" на "Стэмфорд Бридж", сообщает Football.London

Читайте также:

"Челси" выиграл три матча подряд, включая победу над "Брайтоном" (1:1) в Кубке английской лиги. Однако поединок с "Арсеналом", который борется за чемпионский титул, может прервать эту серию. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик на тренировке. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Травмы игроков "Челси" 

Маурисио Почеттино по-прежнему не сможет выставить на этот поединок основной состав "синих". Но есть и хорошие новости. Рис Джеймс и Карни Чуквуэмека вернулись к тренировкам с основным составом. 

В лазарете "Челси" остаются Ромео Лавиа, Кристофер Нкунку, Уэсли Фофана и Бен Чилуэлл. Трево Чалоба будет готов выйти на поле через десять дней. 

У тренерского штаба "Челси" были опасения относительно Михаила Мудрика, который получил повреждение в матче за сборную Украины против Северной Македонии. Однако 22-летний вингер вышел на поле на поединок с Мальтой и стал героем той встречи. Украинец готов сыграть против "Арсенала" в основном составе. 

По итогам восьми туров английской Премьер-лиги "Челси" идет на 11 месте в турнирной таблице. 

Напомним, Трубин может уйти из "Бенфики" уже летом: им интересуется топ-клуб. 

Моуринью уйдет из "Ромы" и станет самым высокооплачиваемым тренером в мире. 

Мудрик, Миколенко или Довбик: кто стал лучшим игроком матча Мальта — Украина. 

Месси рассказал, когда может закончить карьеру в сборной Аргентины. 

Зинченко рассказал, как сборная Украины смогла обыграть Мальту на выезде. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

19:50 Копия бабушки Дианы: искусственный интеллект показал взрослых детей Кейт Миддлтон

Актуальное по теме