Медальний залік Олімпіади-2024 за четвер, 8 серпня — підсумки змагань

Бронзова призерка Кімія Алізаде Зенозі з Болгарії. Фото: REUTERS/Albert Gea

Минув тринадцятий день Олімпійських ігор-2024 в Парижі в четвер, 8 серпня. Цього дня розіграли 27 комплектів медалей, з яких Україна здобула дві нагороди — "срібло" та "бронзу".

Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.

Читайте також:

Підсумки Олімпійських ігор-2024 в четвер, 8 серпня

Нідерландка Шарон ван Раувендал виграла марафон у плаванні на дистанції 10 км. Це "золото" стало другим у її кар'єрі після перемоги в Ріо-де-Жанейро.

Медальний залік Олімпійських ігор-2024 в Парижі в четвер, 8 серпня. Фото: скриншот

Українець Парвіз Насібов програв фінал греко-римської боротьби іранцю Саїду Есмаїлі Лейвесі в категорії до 67 кг. Спочатку Насібов вів 3:0, але суперник зрівняв рахунок, а потім вирвався вперед з мінімальною перевагою в один бал.

Медальний залік Олімпійських ігор-2024 в Парижі в четвер, 8 серпня. Фото: скриншот

Узбецький боксер Хасанбой Дусматов здобув "золото" в категорії до 51 кг, перемігши у фіналі француза Білала Беннама. Судді одностайно визнали Дусматова переможцем за підсумками трьох раундів.

Медальний залік Олімпійських ігор-2024 в Парижі в четвер, 8 серпня. Фото: скриншот

У ваговій категорії до 54 кг серед жінок перемогла китаянка Чхан Юань, яка виграла у турецької боксерки Хатідже Акбас. Судді одноголосно віддали їй золоту медаль за результатами всіх трьох раундів.

Медальний залік Олімпійських ігор-2024 в Парижі в четвер, 8 серпня. Фото: скриншот

Інші перемоги спортсменів:

Лаура Вадлау та Лукас Мер з Австрії здобули перемогу в змаганні двійок-дінгі

італійця Руджеро Тіти й Катеріни Маріанни Банті виграли в першості багатокорпусних яхт серед змішаних команд

індонезієць Веддрік Леонардо переміг у скелелазінні на швидкість

веслувальники Лю Хао та Цзі Боуен із Китаю вибороли золоту нагороду в запливі каное-двійок

збірна Нової Зеландії вирвалася вперед і здобула "золото" в запливі четвірок на каяках

Німеччина перемогла в змаганні каяків серед чоловічих четвірок

китаєць Сє Сиї отримав "золото" у стрибках у воду з 3-метрового трампліна

китайська важкоатлетка Ло Шифан перемогла в ваговій категорії до 59 кг

Ло Шифан перемогла в ваговій категорії до 59 кг вітрильниця Елеанор Олдрідж із Великої Британії здобула перемогу в класі кайт

Елеанор Олдрідж із Великої Британії здобула перемогу болгарин Семен Новіков виборов золоту медаль у греко-римській боротьбі в ваговій категорії до 87 кг

в ваговій категорії до 87 кг борчиня вільного стилю в категорії до 53 кг японка Акарі Фуджінамі здобула золоту нагороду

в категорії до 53 кг японка Акарі Фуджінамі здобула золоту нагороду збірна Нідерландів виграла в жіночому турнірі хокею на траві

велосипедистка Еллесс Ендрюс із Нової Зеландії отримала "золото" в кейріні

Еллесс Ендрюс із Нової Зеландії отримала "золото" француз Бенжамен Тома переміг в індивідуальній гонці в омніумі

Різкі Джуніанся з Індонезії тріумфував у важкій атлетиці в категорії до 73 кг

американка Тара Девіс-Вудголл перемогла в стрибках у довжину

атлет Аршад Надім із Пакистану виборов золоту медаль у метанні списа

Леціле Тебого з Ботсвани виграв в бігу на дистанції 200 м

узбек Улугбек Рашітов переміг в тхеквондо в ваговій категорії до 68 кг

в ваговій категорії до 68 кг легкоатлетка Сідні Маклафлін із США здобула золоту медаль в 400 м із бар'єрами

Сідні Маклафлін із США здобула золоту медаль Кім Ю Джін із Республіки Корея отримала "золото" в тхеквондо в ваговій категорії до 57 кг

в ваговій категорії до 57 кг американець Грант Голловей здобув перемогу в бігу на 110 м із бар'єрами

Медальний залік Олімпійських ігор-2024 в Парижі в четвер, 8 серпня. Фото: скриншот

США продовжують лідирувати в загальному заліку, завоювавши 30 золотих медалей та 103 нагороди загалом. Китай здобув 29 золотих, а загалом 73 медалі. Австралія зайняла третє місце з 18 золотими медалями. Водночас Україна замкнула топ-15, маючи в добірку десять медалей.

Медальний залік Олімпійських ігор-2024 в Парижі в четвер, 8 серпня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Зінченко обрав новий клуб — де гратиме українець.

Бущан переходить у відомий клуб — "Динамо" готує трансфер.

Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження.

Світового рекордсмена екстрено госпіталізували просто під час турніру на Олімпіаді-2024.

Відома спортсменка зробила пропозицію своєму коханому на Олімпіаді-2024.