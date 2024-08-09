Медальний залік Олімпіади-2024 за четвер, 8 серпня — підсумки змагань

Чим закінчилися змагання тринадцятого дня Олімпіади-2024 — медальний залік
Минув тринадцятий день Олімпійських ігор-2024 в Парижі в четвер, 8 серпня. Цього дня розіграли 27 комплектів медалей, з яких Україна здобула дві нагороди — "срібло" та "бронзу".
Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.
Підсумки Олімпійських ігор-2024 в четвер, 8 серпня
Нідерландка Шарон ван Раувендал виграла марафон у плаванні на дистанції 10 км. Це "золото" стало другим у її кар'єрі після перемоги в Ріо-де-Жанейро.
Українець Парвіз Насібов програв фінал греко-римської боротьби іранцю Саїду Есмаїлі Лейвесі в категорії до 67 кг. Спочатку Насібов вів 3:0, але суперник зрівняв рахунок, а потім вирвався вперед з мінімальною перевагою в один бал.
Узбецький боксер Хасанбой Дусматов здобув "золото" в категорії до 51 кг, перемігши у фіналі француза Білала Беннама. Судді одностайно визнали Дусматова переможцем за підсумками трьох раундів.
У ваговій категорії до 54 кг серед жінок перемогла китаянка Чхан Юань, яка виграла у турецької боксерки Хатідже Акбас. Судді одноголосно віддали їй золоту медаль за результатами всіх трьох раундів.
Інші перемоги спортсменів:
- Лаура Вадлау та Лукас Мер з Австрії здобули перемогу в змаганні двійок-дінгі
- італійця Руджеро Тіти й Катеріни Маріанни Банті виграли в першості багатокорпусних яхт серед змішаних команд
- індонезієць Веддрік Леонардо переміг у скелелазінні на швидкість
- веслувальники Лю Хао та Цзі Боуен із Китаю вибороли золоту нагороду в запливі каное-двійок
- збірна Нової Зеландії вирвалася вперед і здобула "золото" в запливі четвірок на каяках
- Німеччина перемогла в змаганні каяків серед чоловічих четвірок
- китаєць Сє Сиї отримав "золото" у стрибках у воду з 3-метрового трампліна
- китайська важкоатлетка Ло Шифан перемогла в ваговій категорії до 59 кг
- вітрильниця Елеанор Олдрідж із Великої Британії здобула перемогу в класі кайт
- болгарин Семен Новіков виборов золоту медаль у греко-римській боротьбі в ваговій категорії до 87 кг
- борчиня вільного стилю в категорії до 53 кг японка Акарі Фуджінамі здобула золоту нагороду
- збірна Нідерландів виграла в жіночому турнірі хокею на траві
- велосипедистка Еллесс Ендрюс із Нової Зеландії отримала "золото" в кейріні
- француз Бенжамен Тома переміг в індивідуальній гонці в омніумі
- Різкі Джуніанся з Індонезії тріумфував у важкій атлетиці в категорії до 73 кг
- американка Тара Девіс-Вудголл перемогла в стрибках у довжину
- атлет Аршад Надім із Пакистану виборов золоту медаль у метанні списа
- Леціле Тебого з Ботсвани виграв в бігу на дистанції 200 м
- узбек Улугбек Рашітов переміг в тхеквондо в ваговій категорії до 68 кг
- легкоатлетка Сідні Маклафлін із США здобула золоту медаль в 400 м із бар'єрами
- Кім Ю Джін із Республіки Корея отримала "золото" в тхеквондо в ваговій категорії до 57 кг
- американець Грант Голловей здобув перемогу в бігу на 110 м із бар'єрами
США продовжують лідирувати в загальному заліку, завоювавши 30 золотих медалей та 103 нагороди загалом. Китай здобув 29 золотих, а загалом 73 медалі. Австралія зайняла третє місце з 18 золотими медалями. Водночас Україна замкнула топ-15, маючи в добірку десять медалей.
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