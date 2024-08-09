Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Чим закінчилися змагання тринадцятого дня Олімпіади-2024 — медальний залік arrow

Чим закінчилися змагання тринадцятого дня Олімпіади-2024 — медальний залік

9 серпня 2024 03:58
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Медальний залік Олімпіади-2024 за четвер, 8 серпня — підсумки змагань
Бронзова призерка Кімія Алізаде Зенозі з Болгарії. Фото: REUTERS/Albert Gea
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Минув тринадцятий день Олімпійських ігор-2024 в Парижі в четвер, 8 серпня. Цього дня розіграли 27 комплектів медалей, з яких Україна здобула дві нагороди — "срібло" та "бронзу".

Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.

Читайте також:

Підсумки Олімпійських ігор-2024 в четвер, 8 серпня

Нідерландка Шарон ван Раувендал виграла марафон у плаванні на дистанції 10 км. Це "золото" стало другим у її кар'єрі після перемоги в Ріо-де-Жанейро.

Медальний залік за четвер, 8 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі

Підсумки 13 дня Олімпіади-2024 за четвер, 8 серпня
Медальний залік Олімпійських ігор-2024 в Парижі в четвер, 8 серпня. Фото: скриншот

Українець Парвіз Насібов програв фінал греко-римської боротьби іранцю Саїду Есмаїлі Лейвесі в категорії до 67 кг. Спочатку Насібов вів 3:0, але суперник зрівняв рахунок, а потім вирвався вперед з мінімальною перевагою в один бал.

Чим закінчився 13 день Олімпійських ігор-2024 в Парижі в четвер, 8 серпня

Результати Олімпійських ігор-2024 за четвер, 8 серпня
Медальний залік Олімпійських ігор-2024 в Парижі в четвер, 8 серпня. Фото: скриншот

Узбецький боксер Хасанбой Дусматов здобув "золото" в категорії до 51 кг, перемігши у фіналі француза Білала Беннама. Судді одностайно визнали Дусматова переможцем за підсумками трьох раундів.

Медальний залік 13 дня Олімпійських ігор-2024 в Парижі в четвер, 8 серпня

Перемоги 13 дня Олімпійських ігор-2024 за четвер, 8 серпня
Медальний залік Олімпійських ігор-2024 в Парижі в четвер, 8 серпня. Фото: скриншот

У ваговій категорії до 54 кг серед жінок перемогла китаянка Чхан Юань, яка виграла у турецької боксерки Хатідже Акбас. Судді одноголосно віддали їй золоту медаль за результатами всіх трьох раундів.

Підсумки 13 дня Олімпіади-2024 в Парижі в четвер, 8 серпня

Як минули спортивні змагання Олімпіади-2024 в четвер, 8 серпня
Медальний залік Олімпійських ігор-2024 в Парижі в четвер, 8 серпня. Фото: скриншот

Інші перемоги спортсменів:

  • Лаура Вадлау та Лукас Мер з Австрії здобули перемогу в змаганні двійок-дінгі
  • італійця Руджеро Тіти й Катеріни Маріанни Банті виграли в першості багатокорпусних яхт серед змішаних команд
  • індонезієць Веддрік Леонардо переміг у скелелазінні на швидкість
  • веслувальники Лю Хао та Цзі Боуен із Китаю вибороли золоту нагороду в запливі каное-двійок
  • збірна Нової Зеландії вирвалася вперед і здобула "золото" в запливі четвірок на каяках
  • Німеччина перемогла в змаганні каяків серед чоловічих четвірок
  • китаєць Сє Сиї отримав "золото" у стрибках у воду з 3-метрового трампліна
  • китайська важкоатлетка Ло Шифан перемогла в ваговій категорії до 59 кг
  • вітрильниця Елеанор Олдрідж із Великої Британії здобула перемогу в класі кайт
  • болгарин Семен Новіков виборов золоту медаль у греко-римській боротьбі в ваговій категорії до 87 кг
  • борчиня вільного стилю в категорії до 53 кг японка Акарі Фуджінамі здобула золоту нагороду
  • збірна Нідерландів виграла в жіночому турнірі хокею на траві
  • велосипедистка Еллесс Ендрюс із Нової Зеландії отримала "золото" в кейріні
  • француз Бенжамен Тома переміг в індивідуальній гонці в омніумі
  • Різкі Джуніанся з Індонезії тріумфував у важкій атлетиці в категорії до 73 кг
  • американка Тара Девіс-Вудголл перемогла в стрибках у довжину
  • атлет Аршад Надім із Пакистану виборов золоту медаль у метанні списа
  • Леціле Тебого з Ботсвани виграв в бігу на дистанції 200 м
  • узбек Улугбек Рашітов переміг в тхеквондо в ваговій категорії до 68 кг
  • легкоатлетка Сідні Маклафлін із США здобула золоту медаль в 400 м із бар'єрами
  • Кім Ю Джін із Республіки Корея отримала "золото" в тхеквондо в ваговій категорії до 57 кг
  • американець Грант Голловей здобув перемогу в бігу на 110 м із бар'єрами

Чим закінчилися спортивні змагання на Олімпійських іграх-2024 в четвер, 8 серпня

13 день Олімпійських ігор-2024 в четвер, 8 серпня
Медальний залік Олімпійських ігор-2024 в Парижі в четвер, 8 серпня. Фото: скриншот

США продовжують лідирувати в загальному заліку, завоювавши 30 золотих медалей та 103 нагороди загалом. Китай здобув 29 золотих, а загалом 73 медалі. Австралія зайняла третє місце з 18 золотими медалями. Водночас Україна замкнула топ-15, маючи в добірку десять медалей.

Які комплекти медалей розіграли в четвер, 8 серпня, на Олімпіаді-2024
Медальний залік Олімпійських ігор-2024 в Парижі в четвер, 8 серпня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Зінченко обрав новий клуб — де гратиме українець. 

Бущан переходить у відомий клуб — "Динамо" готує трансфер. 

Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження. 

Світового рекордсмена екстрено госпіталізували просто під час турніру на Олімпіаді-2024. 

Відома спортсменка зробила пропозицію своєму коханому на Олімпіаді-2024.

Франція спорт Олімпійські ігри Париж нагорода медалі Олімпіада-2024 спортсмени

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:58 Чим закінчилися змагання тринадцятого дня Олімпіади-2024 — медальний залік

03:28 "Азову" потрібні командири пожежних відділень — які умови та вимоги

Оновлено

03:06 Київщина у небезпеці ударних БпЛА — Повітряні сили зробили важливе попередження

02:57 Вибухи в Криму — окупаційна влада заявила про збиття ракети "Нептун", ЗМІ показали приліт

02:30 Українці, яких знято з військового обліку, мають отримати довідку — як це зробити

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

02:13 Аліменти чи фронт — як відбувається мобілізація боржників за аліментами

Оновлено

02:12 "Почервоніла" половина України — які області під прицілом "шахедів"

01:32 У Полтаві водій вантажівки програв гроші в онлайн-казино та інсценував крадіжку — що вирішив суд

Оновлено

01:30 На Курщині палає розбита російська техніка разом із живою силою — росЗМІ публікують кадри

Оновлено

01:25 У Дніпрі пролунали повторні вибухи — чим завдає ударів ворог

03:58 Чим закінчилися змагання тринадцятого дня Олімпіади-2024 — медальний залік

03:28 "Азову" потрібні командири пожежних відділень — які умови та вимоги

Оновлено

03:06 Київщина у небезпеці ударних БпЛА — Повітряні сили зробили важливе попередження

02:57 Вибухи в Криму — окупаційна влада заявила про збиття ракети "Нептун", ЗМІ показали приліт

02:30 Українці, яких знято з військового обліку, мають отримати довідку — як це зробити

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

02:13 Аліменти чи фронт — як відбувається мобілізація боржників за аліментами

Оновлено

02:12 "Почервоніла" половина України — які області під прицілом "шахедів"

01:32 У Полтаві водій вантажівки програв гроші в онлайн-казино та інсценував крадіжку — що вирішив суд

Оновлено

01:30 На Курщині палає розбита російська техніка разом із живою силою — росЗМІ публікують кадри

Оновлено

01:25 У Дніпрі пролунали повторні вибухи — чим завдає ударів ворог

Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Text

00:00 Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

8 серпня 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

Text

21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

Text

20:39 Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку

Text

19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

Text

18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

Text

18:08 Експерт заявив, що в Україні може статися 7-бальний землетрус — які регіони він зачепить

Text

17:50 Реакція США та ЄС на ситуацію на Курщині та скарги росіян на відсутність евакуації — ефір Вечір.LIVE

Text

17:11 Воїн 3-ї ОШБр пояснив, що необхідно для війська, аби мати перевагу над ворогом

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського

06:30 ТЦК не зможе подати до суду на ухилянта без цього переліку документів