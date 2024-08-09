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Чем закончились соревнования тринадцатого дня Олимпиады-2024 — медальный зачет

9 августа 2024 03:58
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Медальный зачет Олимпиады-2024 за четверг, 8 августа — итоги соревнований
Бронзовый призер Кимия Ализаде Зенози из Болгарии. Фото: REUTERS/Albert Gea
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Прошел тринадцатый день Олимпийских игр-2024 в Париже в четверг, 8 августа. В этот день разыграли 27 комплектов медалей, из которых Украина получила две награды — "серебро" и "бронзу".

Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.

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Чем закончились спортивные соревнования на Олимпийских играх-2024 в четверг, 8 августа

13 день Олимпийских игр-2024 в четверг, 8 августа
Медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже в четверг, 8 августа. Фото: скриншот

США продолжают лидировать в общем зачете, завоевав 30 золотых медалей и 103 награды всего. Китай получил 29 золотых, а всего 73 медали. Австралия заняла третье место с 18 золотыми медалями. В то же время, Украина замкнула топ-15, имея в подборке десять медалей.

Какие комплекты медалей разыграли в четверг, 8 августа, на Олимпиаде-2024
Медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже в четверг, 8 августа. Фото: скриншот

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Франция спорт Олимпийские игры Париж награда медали Олимпиада-2024 спортсмены

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