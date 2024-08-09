Медальный зачет Олимпиады-2024 за четверг, 8 августа — итоги соревнований

Бронзовый призер Кимия Ализаде Зенози из Болгарии. Фото: REUTERS/Albert Gea

Прошел тринадцатый день Олимпийских игр-2024 в Париже в четверг, 8 августа. В этот день разыграли 27 комплектов медалей, из которых Украина получила две награды — "серебро" и "бронзу".

Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.

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Итоги Олимпийских игр-2024 в четверг, 8 августа

Нидерландка Шарон ван Раувендал выиграла марафон в плавании на дистанции 10 км. Это "золото" стало вторым в ее карьере после победы в Рио-де-Жанейро.

Медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже в четверг, 8 августа. Фото: скриншот

Украинец Парвиз Насибов проиграл финал греко-римской борьбы иранцу Саиду Эсмаили Лейвеси в категории до 67 кг. Сначала Насибов вел 3:0, но соперник сравнял счет, а затем вырвался вперед с минимальным преимуществом в один балл.

Медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже в четверг, 8 августа. Фото: скриншот

Узбекский боксер Хасанбой Дусматов завоевал "золото" в категории до 51 кг, победив в финале француза Билала Беннама. Судьи единодушно признали Дусматова победителем по итогам трех раундов.

Медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже в четверг, 8 августа. Фото: скриншот

В весовой категории до 54 кг среди женщин победила китаянка Чхан Юань, выигравшая у турецкой боксерки Хатидже Акбас. Судьи единогласно отдали ей золотую медаль по результатам всех трех раундов.

Медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже в четверг, 8 августа. Фото: скриншот

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Медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже в четверг, 8 августа. Фото: скриншот

США продолжают лидировать в общем зачете, завоевав 30 золотых медалей и 103 награды всего. Китай получил 29 золотых, а всего 73 медали. Австралия заняла третье место с 18 золотыми медалями. В то же время, Украина замкнула топ-15, имея в подборке десять медалей.

Медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже в четверг, 8 августа. Фото: скриншот

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