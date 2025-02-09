Чісора проти Валліна — як пройшов бій і чому згадали Усика

Бій Дерека Чісори проти Отто Валліна. Фото: Reuters/Craig Brough

У британському Манчестері пройшов грандіозний вечір боксу. Його центральний поєдинок виправдав всі очікування.

Британець Дерек Чісора переміг шведа Отто Валліна у відбірковому поєдинку по лінії IBF у надважкій вазі, повідомляє Fight News.

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Перемогу Чісорі віддали всі троє суддів. Сам бій вийшов дуже ефектним.

Чісора проти Валліна

Бій пройшов за планом Дерека Чісори. Він періодично заганяв Валліна до канатів, Валлін же показував дуже погану рухливість.

Важливо, що впродовж більшої частини бою Чісора боксував із розсіченням над оком. Що у підсумку не завадило йому здобути перемогу.

Британець двічі відправляв шведа в нокдаун — у дев'ятому та дванадцятому раундах. Валлін наприкінці поєдинку вирішив не ризикувати і навіть не намагався врятувати бій.

У підсумку Чісора переміг одноголосним рішенням суддів (117:109, 114:112, 116:110).

Після бою Дерек Чісора заявив, що наступний поєдинок хоче провести проти українця Олександра Усика.

"Хочу зателефонувати до Олександра, після чого подивимося, чи зможемо ми провести реванш", -- зазначив він.

Дерек Чісора під час бою. Фото: Reuters/Craig Brough

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