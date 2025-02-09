Чисора против Валлина — как прошел бой и почему вспомнили Усика

Бой Дерека Чисоры против Отто Валлина. Фото: Reuters/Craig Brough

В британском Манчестере прошел грандиозный вечер бокса. Его центральный поединок оправдал все ожидания.

Британец Дерек Чисора победил шведа Отто Валлина в отборочном поединке по линии IBF в супертяжелом весе, сообщает Fight News.

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Чисора против Валлина

Бой прошел по плану Дерека Чисоры. Он периодически загонял Валлина к канатам, Валлин же показывал очень плохую подвижность.

Важно, что на протяжении большей части боя Чисора боксировал с рассечением над глазом. Что в итоге не помешало ему одержать победу.

Британец дважды отправлял шведа в нокдаун — в девятом и двенадцатом раундах. Валлин в конце поединка решил не рисковать и даже не пытался спасти бой.

В итоге Чисора победил единогласным решением судей (117:109, 114:112, 116:110).

После боя Дерек Чисора заявил, что следующий поединок хочет провести против украинца Александра Усика.

"Хочу позвонить Александру, после чего посмотрим, сможем ли мы провести реванш", — отметил он.

Дерек Чисора во время боя. Фото: Reuters/Craig Brough

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