Член збірної України втік від мобілізації після провального ЧС в Італії

Артур Білан. Фото: соцмережі

Збірна України з вуличної риболовлі посіла 5-те місце на чемпіонаті світу в Італії. Але втеча одного із спортсменів, а не відсутність нагород, викликали найбільший резонанс.

Про втечу одного із членів збірної повідомив капітан команди Данило Лясов у Facebook.

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Повідомлення Данила Лясова. Фото: скріншот

Що сталося зі спортсменом

Втікач, якого звати Артур Білан, поки всі члени команди спали після виступів на чемпіонаті світу, зібрав речі та покинув розташування збірної.

"Артур Білан після невдалого виступу на ЧС у складі збірної України — прийняв "такоє тяжолоє решение".

Поки всі спали та відпочивали перед дорогою додому…", — написав Лясов.

Також капітан команди опублікував скріншот повідомлення-прощання від Білана.

За словами Білана, на його рішення вплинуло кілька факторів. По-перше, його дружина з дітьми не хочуть жити в постійному стресі та чути звуки вибухів. По-друге, він отримав дві повістки на мобілізацію й не хоче йти на війну.

Білан в листі зазначив, що рішення було непростим й він тепер розуміє, що його кар’єра в Україні завершена.

"Даню, не хотів тебе будити, але слухай, я сидів, думав, думав, і прийняв в останній момент таке важке для себе рішення, я їду до брата, у мене автобус через півгодини. Це загальне сімейне рішення. Дружина не хоче жити в постійному стресі і у нас маленька дитина, якій потрібно піти в садок, до школи, не чути вибухів і природно дружина не хоче щоб я потрапив на війну, утилізацію. А це так! У мене 2 повістки вже, можливостей вирішити питання у нас немає А ми хочемо жити! Тим більше ми з братом не бачимося і можемо не побачитися! Це важко!

Отже, я звичайно розумію, що моя кар'єра в Україні вже закінчена, але моє життя і мені в ній жити і я сам собі суддя! Якщо там я маю якісь витрати на літак назад, то я погашу їх!

Тобі велике спасибі! Ти дуже порядний та відповідальний хлопець і з тобою приємно мати справу! Спасибі за все ! Вибач, що так. Але це рішення мені далося тяжко. Але це моє життя. Звичайно ж ми ще побачимось, але точно не як спортсмени чи координатори і на цьому ця історія закінчується", — написав Білан.

Повідомлення втікача. Фото: скріншот

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