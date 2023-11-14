Член сборной Украины скрылся от мобилизации после провального ЧМ в Италии

Артур Билан. Фото: соцсети

Сборная Украины по уличной рыбалке заняла 5 место на чемпионате мира в Италии. Но наибольший резонанс вызвало бегство одного из спортсменов, а не отсутствие наград.

О побеге одного из членов сборной сообщил капитан команды Даниил Лясов в Facebook.

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Сообщение Даниила Лясова. Фото: скриншот

Что произошло со спортсменом

Беглец, которого зовут Артур Билан, пока все члены команды спали после выступлений на чемпионате мира, собрал вещи и покинул расположение сборной.

"Артур Билан после неудачного выступления на ЧМ в составе сборной Украины — принял "такое тяжелое решение".

Пока все спали и отдыхали перед дорогой домой…", — написал Лясов.

Также капитан команды опубликовал скриншот сообщения-прощания от Билана.

По словам Билана, на его решение повлияло несколько факторов. Во-первых, его жена с детьми не хотят жить в постоянном стрессе и слышать звуки взрывов. Во-вторых, он получил две повестки на мобилизацию и не желает идти на войну.

Билан в письме отметил, что решение было непростым и теперь понимает, что его карьера в Украине завершена.

"Даня, не хотел тебя будить, но слушай, я сидел, думал, думал, и принял в последний момент такое тяжелое для себя решение — я еду к брату, у меня автобус через полчаса. Это общее семейное решение. Жена не хочет жить в постоянном стрессе, и у нас маленький ребенок, которому нужно пойти в садик, в школу, не слышать взрывов. И естественно жена не хочет, чтобы я попал на войну, утилизаиию. А это так! У меня 2 повестки уже, возможностей решить вопрос у нас нет. А мы хотим жить! Тем более, мы с братом не видимся и можем не увидеться! Это тяжело!

Так что, я конечно понимаю, что моя карьера в Украине уже закончена, но моя жизнь — и мне в ней жить. И я сам себе судья! Если там у меня есть какие-то затраты на самолет назад, то я погашу их!

Тебе большое спасибо! Ты очень порядочный и ответственный парень, и с тобой приятно иметь депо! Спасибо за все ! Извини, что так. Но это решение мне далось тяжело. Но это моя жизнь. Конечно же, мы еще увидимся, но точно не в качестве спортсменов или координаторов. И на этом эта история заканчивается", — написал Билан.

Сообщение беглеца. Фото: скриншот

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