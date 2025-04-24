Монфіс після перемоги в Мадриді дав інтерв’ю проросійським блогерам

Гаель Монфіс. Фото: Reuters

Чоловік першої ракетки України та 17-ї в рейтингу WTA Еліни Світоліної Гаель Монфіс переміг в першому колі турніру Мастерс у Мадриді. Однак, здивувала не його перемога, а інтерв'ю російському провладним блогерам.

Росіяни, які були помічені в пропаганді, вже виклали інтерв'ю, повідомив "Главком".

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Монфіс дав інтерв'ю росіянами

У розмові з росіянами з ним говорили про теніс та не чіпали політичних тем. Ймовірно, Гаель міг не знати, що дає коментар росіянам.

Монфіс в інтерв'ю розповів, що з нетерпінням чекає на наступний матч з "нейтральним" російським тенісистом Андрєєм Рубльовим.

Зазначимо, що цей канал у 2023 і 2024 роках широко висвітлював пропагандистський турнір "Трофеї Північної Пальміри", який проходив у РФ за спонсорства "Газпрому".

Також автори каналу брали інтерв'ю у російських тенісистів, які були помічені у підтримці війни — Мірри Андрєєвої, Вероніки Кудерметової, Карена Хачанова та Ніколая Давиденка.

Зазначимо, що Світоліна активно протидіє росіянам в тенісі та за його межами. Також Еліна є амбассадором фонду UNITED24.

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