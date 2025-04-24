Монфис после победы в Мадриде дал интервью пророссийским блогерам

Гаэль Монфис. Фото: Reuters

Муж первой ракетки Украины и 17-й в рейтинге WTA Элины Свитолиной Гаэль Монфис победил в первом круге турнира Мастерс в Мадриде. Однако, удивила не его победа, а интервью российскому провластному блогеру.

Россияне, которые были замечены в пропаганде, уже выложили интервью, сообщил "Главком".

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В разговоре с россиянами с ним говорили о теннисе и не трогали политических тем. Вероятно, Гаэль мог не знать, что дает комментарий россиянам.

Монфис в интервью рассказал, что с нетерпением ждет следующий матч с "нейтральным" российским теннисистом Андреем Рублевым.

Отметим, что этот канал в 2023 и 2024 годах широко освещал пропагандистский турнир "Трофеи Северной Пальмиры", который проходил в РФ при спонсорстве "Газпрома".

Также авторы канала брали интервью у российских теннисистов, которые были замечены в поддержке войны — Мирры Андреевой, Вероники Кудерметовой, Карена Хачанова и Николая Давыденко.

Отметим, что Свитолина активно противодействует россиянам в теннисе и за его пределами. Также Элина является амбассадором фонда UNITED24.

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