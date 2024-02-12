Чоловік Світоліної дискваліфікований — Монфіс "побився" із суперником

Гаель Монфіс під час матчу. Фото: REUTERS/Edgar Su

Відомий французький тенісист Гаель Монфіс не зможе продовжити виступи на виставковому турнірі в Осло. Чоловік українки Еліни Світоліної дискваліфіковано.

Спортсмен завдав травми своєму супернику, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на UTS Tour.

Читайте також:

Гаель Монфіс мав зіграти на виставковому турнірі в Норвегії із суперником із Румунії Стефаном Апостолом. Проте матч було скасовано через травму супервайзера турніру. Виявилося, що Апостолу завдав її Монфіс.

Гаель Монфіс відбиває м'яч після подачі суперника. Фото: REUTERS/Edgar Su

Причина "бійки" тенісистів

Чоловік Еліни Світоліної опублікував повідомлення з поясненням причини інциденту. За словами 37-річного спортсмена, він не збирався травмувати свого суперника. У роздягальні сталася прикра випадковість, яка призвела до того, що обидва спортсмени не зможуть продовжити виступи на турнірі UTS в Осло. Монфіс заявив, що жартував і сміявся разом зі своїм суперником, а травма стала несподіванкою для них обох. Попри це, організатори турніру вирішили про всяк випадок дискваліфікувати Гаеля.

"З мого боку не було жодного негативу та злого наміру. Ми спілкувалися, як приятелі, без жодного насильства. На жаль, під час обміну жартами Стефан отримав травму. Я не хотів, щоб це сталося і щиро жаль про те, що трапилося. Ми потиснули один одному руки. Я не знаю, чому мене дискваліфікували. Очевидно, щось трапилося "за лаштунками" турніру", — розповів Гаель Монфіс.

Нагадаємо, український футболіст Ілля Забарний перейде до одного з топклубів наприкінці сезону. "Борнмут" назвав причину продажу гравця.

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс різко розкритикував команду через серію невдалих матчів на зборах у Туреччині.

Українець Олександр Усик обрав "запасного" боксера на випадок, якщо Тайсон Ф'юрі знову відмовиться від бою.

База київського "Динамо" в центрі Києва опинилася в жалюгідному стані. На кадрах видно, що багатофункціональний комплекс буквально "розвалюється".

У Німеччині стався інцидент, який завершився загибеллю молодого гравця збірної України.