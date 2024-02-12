Муж Свитолиной дисквалифицирован — Монфис "подрался" с соперником

Гаэль Монфис во время матча. Фото: REUTERS/Edgar Su

Известный французский теннисист Гаэль Монфис не сможет продолжить выступления на выставочном турнире в Осло. Муж украинки Элины Свитолиной дисквалифицирован.

Спортсмен нанес травму своему сопернику, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на UTS Tour.

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Гаэль монфис отбивает мяч после подачи соперника. Фото: REUTERS/Edgar Su

Причина "драки" теннисистов

Супруг Элины Свитолиной опубликовал сообщение с объяснением причины инцидента. Согласно словам 37-летнего спортсмена, он не собирался травмировать своего соперника. В раздевалке произошла досадная случайность, которая привела к тому, что оба спортсмена не смогут продолжить выступления на турнире UTS в Осло. Монфис заявил, что шутил и смеялся вместе со своим соперником, а травма стала неожиданностью для них обоих. Несмотря на это, организаторы турнира решили на всякий случай дисквалифицировать Гаэля.

"С моей стороны не было никакого негатива и злого умысла. Мы общались, как приятели, без всякого насилия. К сожалению, во время обмена шутками Стефан получил травму. Я не хотел, чтобы это произошло и искренне сожалению о том, что случилось. Мы пожали друг другу руки. Я не знаю, почему меня дисквалифицировали. Очевидно, что-то случилось "за кулисами" турнира", — рассказал Гаэль Монфис.

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