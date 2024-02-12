Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Муж Свитолиной дисквалифицирован — Монфис "подрался" с соперником arrow

Муж Свитолиной дисквалифицирован — Монфис "подрался" с соперником

12 февраля 2024 12:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Муж Свитолиной дисквалифицирован — Монфис "подрался" с соперником
Гаэль Монфис во время матча. Фото: REUTERS/Edgar Su
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный французский теннисист Гаэль Монфис не сможет продолжить выступления на выставочном турнире в Осло. Муж украинки Элины Свитолиной дисквалифицирован. 

Спортсмен нанес травму своему сопернику, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на UTS Tour

Читайте также:

Гаэль Монфис должен был сыграть на выставочном турнире в Норвегии с соперником из Румынии Стефаном Апостолом. Однако матч был отменен из-за травмы у супервайзера турнира. Оказалось, что Апостолу нанес ее Монфис. 

Гаэль Монфис
Гаэль монфис отбивает мяч после подачи соперника. Фото: REUTERS/Edgar Su

Причина "драки" теннисистов 

Супруг Элины Свитолиной опубликовал сообщение с объяснением причины инцидента. Согласно словам 37-летнего спортсмена, он не собирался травмировать своего соперника. В раздевалке произошла досадная случайность, которая привела к тому, что оба спортсмена не смогут продолжить выступления на турнире UTS в Осло. Монфис заявил, что шутил и смеялся вместе со своим соперником, а травма стала неожиданностью для них обоих. Несмотря на это, организаторы турнира решили на всякий случай дисквалифицировать Гаэля. 

"С моей стороны не было никакого негатива и злого умысла. Мы общались, как приятели, без всякого насилия. К сожалению, во время обмена шутками Стефан получил травму. Я не хотел, чтобы это произошло и искренне сожалению о том, что случилось. Мы пожали друг другу руки. Я не знаю, почему меня дисквалифицировали. Очевидно, что-то случилось "за кулисами" турнира", — рассказал Гаэль Монфис. 

Напомним, украинский футболист Илья Забарный перейдет в один из топ-клубов в конце сезона. "Борнмут" назвал причину продажи игрока. 

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис резко раскритиковал команду из-за серии неудачных матчей на сборах в Турции. 

Украинец Александр Усик выбрал "запасного" боксера на случай, если Тайсон Фьюри снова откажется от боя. 

База киевского "Динамо" в центре Киева оказалась в плачевном состоянии. На кадрах видно, что многофункциональный комплекс буквально "разваливается". 

В Германии произошел инцидент, который завершился гибелью молодого игрока сборной Украины.

скандал
спорт
Элина Свитолина
Теннис
Гаэль Монфис

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме