Свитолина и Монфис вместе сыграют в выставочных матчах — соперники очень серьезные

Элина Свитолина и Гаэль Монфис. Фото: instagram.com/elisvitolina

11 июня украинке Элине Свитолиной и ее мужу из Франции Гаэлю Монфису придется найти, с кем оставить дочь. Проблема в том, что родители впервые вместе сыграют в выставочных матчах.

Случится это на шоу-вечере в датском Хернинге, сообщил портал Sport.tv2.dk.

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В Дании на десятитысячной арене состоится шоу-вечер для местных фанатов. В программе женский, мужской матч и микст.

В женском матче Свитолина сыграет против бывшей первой ракетки мира и своей хорошей знакомой датчанки Каролин Возняцки. Ранее бывшая звезда тенниса по примеру Элины вернулась в спорт, но настолько быстро снова оказаться в топе не смогла. В этом году девушки играли в Окленде, и в том матче украинка уверенно победила в двух сетах.

Монфиса ждет более сложный матч, ведь его соперником станет седьмая ракетка в мире — датчанин Хольгер Руне.

После двух одиночных матчей Свитолина и Монфис сыграют в миксте против Возняцки и Руне.

"Это обещает быть захватывающим поединком против такого опытного соперника, как Свитолина, с которой у меня уже есть опыт игры. Надеюсь на успешный реванш. Также с нетерпением ожидаю возможности сыграть в смешанном парном разряде с Хольгером", — сказала Возняцки.

"Монфис — удивительно интересный игрок. Я с нетерпением жду того, чтобы предоставить нашим датским болельщикам захватывающий матч", — отметил Руне.

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