Світоліна та Монфіс разом зіграють у виставкових матчах — суперники дуже серйозні

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс. Фото: instagram.com/elisvitolina

11 червня українці Еліні Світоліній та її чоловіку з Франції Гаелю Монфісу доведеться знайти з ким залишити доньку. Проблема у тому, що батьки вперше разом зіграють у виставкових матчах.

Станеться це на шоу-вечорі у данському Хернінгу, повідомив портал Sport.tv2.dk.

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З ким зіграють Еліна та Гаель

У Данії на десятитисячній арені відбудеться шоу-вечір для місцевих шанувальників. У програмі жіночий, чоловічий матчі та мікст.

У жіночому матчі Світоліна зіграє проти колишньої першої ракетки світу та своєї гарної знайомої данки Каролін Возняцкі. Раніше колишня зірка тенісу за прикладом Еліни повернулася до спорту, але настільки швидко знову опинитися в топі не змогла. Нинішнього року дівчата грали в Окленді і в тому матчі українка впевнено перемогла у двох сетах.

Монфіса чекає складніший матч, адже його суперником стане сьома ракетка у світі данець Хольгер Руне.

Після двох одиночних матчів Світоліна та Монфіс зіграють у міксті проти Возняцьки та Руне.

"Це обіцяє бути захоплюючим поєдинком проти такого досвідченого суперника, як Світоліна, з якою я вже маю досвід гри. Сподіваюся на успішний реванш. Також з нетерпінням чекаю можливості зіграти у змішаному парному розряді з Хольгером", — сказала Возняцкі.

"Монфіс — напрочуд цікавий гравець. Я з нетерпінням чекаю того, щоб надати нашим данським уболівальникам захоплюючий матч", — зазначив Руне.

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