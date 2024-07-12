Чорноморець хоче орендувати одразу 7 гравців Шахтаря

Чорноморець хоче підписати одразу сімох гравців Шахтаря — про кого йдеться
Керівництво "Чорноморця" має намір посилити команду за допомогою трансферу декількох гравців донецького "Шахтаря". До Одеси можуть переїхати футболісти молодіжного складу "гірників".
"Чорноморець" зацікавлений у семи гравцях "Шахтаря", повідомляє Футбол24.
Семеро футболістів донецької команди можуть провести сезон 2024/2025 у складі "Чорноморця". Новий головний тренер одеської команди вважає, що ці гравці зможуть посилити "моряків". Одесити розраховують взяти цих футболістів в оренду.
Хто може перейти до "Чорноморця"
У плани одеської команди входять семеро гравців, два з них є воротарями. Клуби ведуть переговори щодо оренди футболістів.
Список гравців "Шахтаря", які можуть опинитися в Одесі:
- Денис Барченко (голкіпер);
- Владислав Кравець (голкіпер);
- Антон Дрозд (захисник);
- Данило Удод (захисник);
- Євген Янович (півзахисник);
- Микола Огарков (захисник);
- Олександр Ющенко (півзахисник).
Частина гравців вже перебуває на перегляді у "Чорноморці". Решта може приєднатися до одеської команди найближчим часом.
Нагадаємо, Циганков піде з "Жирони" — два клуби ведуть боротьбу за українця.
Трубін обрав новий клуб — "Бенфіка" знизить трансферну вартість українця.
Миколенко обрав новий клуб — "Евертон" готується для трансферу.
Скалоні розповів, коли Мессі піде зі збірної Аргентини.
Довбик зможе перейти до клубу, який регулярно веде боротьбу за чемпіонський титул.
Читайте Новини.LIVE!