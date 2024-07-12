Чорноморець хоче орендувати одразу 7 гравців Шахтаря

Футболіст "Шахтаря" U-19 перед матчем. Фото: офіційний сайт клубу

Керівництво "Чорноморця" має намір посилити команду за допомогою трансферу декількох гравців донецького "Шахтаря". До Одеси можуть переїхати футболісти молодіжного складу "гірників".

"Чорноморець" зацікавлений у семи гравцях "Шахтаря", повідомляє Футбол24.

Читайте також:

Семеро футболістів донецької команди можуть провести сезон 2024/2025 у складі "Чорноморця". Новий головний тренер одеської команди вважає, що ці гравці зможуть посилити "моряків". Одесити розраховують взяти цих футболістів в оренду.

Денис Барченко під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Хто може перейти до "Чорноморця"

У плани одеської команди входять семеро гравців, два з них є воротарями. Клуби ведуть переговори щодо оренди футболістів.

Список гравців "Шахтаря", які можуть опинитися в Одесі:

Денис Барченко (голкіпер);

Владислав Кравець (голкіпер);

Антон Дрозд (захисник);

Данило Удод (захисник);

Євген Янович (півзахисник);

Микола Огарков (захисник);

Олександр Ющенко (півзахисник).

Частина гравців вже перебуває на перегляді у "Чорноморці". Решта може приєднатися до одеської команди найближчим часом.

Нагадаємо, Циганков піде з "Жирони" — два клуби ведуть боротьбу за українця.

Трубін обрав новий клуб — "Бенфіка" знизить трансферну вартість українця.

Миколенко обрав новий клуб — "Евертон" готується для трансферу.

Скалоні розповів, коли Мессі піде зі збірної Аргентини.

Довбик зможе перейти до клубу, який регулярно веде боротьбу за чемпіонський титул.