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Чорноморець хоче підписати одразу сімох гравців Шахтаря — про кого йдеться

12 липня 2024 11:03
Валерій Ковалевич - Редактор
Чорноморець хоче орендувати одразу 7 гравців Шахтаря
Футболіст "Шахтаря" U-19 перед матчем. Фото: офіційний сайт клубу
Валерій Ковалевич - Редактор

Керівництво "Чорноморця" має намір посилити команду за допомогою трансферу декількох гравців донецького "Шахтаря". До Одеси можуть переїхати футболісти молодіжного складу "гірників".

"Чорноморець" зацікавлений у семи гравцях "Шахтаря", повідомляє Футбол24.

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Семеро футболістів донецької команди можуть провести сезон 2024/2025 у складі "Чорноморця". Новий головний тренер одеської команди вважає, що ці гравці зможуть посилити "моряків". Одесити розраховують взяти цих футболістів в оренду.

Денис Барченко
Денис Барченко під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Хто може перейти до "Чорноморця"

У плани одеської команди входять семеро гравців, два з них є воротарями. Клуби ведуть переговори щодо оренди футболістів.

Список гравців "Шахтаря", які можуть опинитися в Одесі:

  • Денис Барченко (голкіпер);
  • Владислав Кравець (голкіпер);
  • Антон Дрозд (захисник);
  • Данило Удод (захисник);
  • Євген Янович (півзахисник);
  • Микола Огарков (захисник);
  • Олександр Ющенко (півзахисник).

Частина гравців вже перебуває на перегляді у "Чорноморці". Решта може приєднатися до одеської команди найближчим часом.

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