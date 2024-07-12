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Черноморец хочет подписать сразу семерых игроков Шахтера — о ком речь

12 июля 2024 11:03
Валерий Ковалевич - Редактор
Черноморец хочет арендовать сразу 7 игроков Шахтера
Футболиста "Шахтера" U-19 перед матчем. Фото: официальній сайт клуба
Валерий Ковалевич - Редактор

Руководство "Черноморца" собирается усилить команду с помощью трансфера нескольких игроков донецкого "Шахтера". В Одессу могут переехать футболисты молодежного состава "горняков".

"Черноморец" заинтересован в семи игроках "Шахтера", сообщает Футбол24.

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Семь футболистов донецкой команды могут провести сезон 2024/2025 в составе "Черноморца". Новый главный тренер одесской команды считает, что эти игроки смогут усилить "моряков". Одесситы рассчитывают взять этих футболистов в аренду. 

Денис Барченко
Денис Барченко во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Кто может перейти в "Черноморец" 

В планы одесской команды входят семь игроков, два из них являются вратарями. Клубы ведут переговоры по поводу аренды футболистов. 

Список игроков "Шахтера", которые могут оказаться в Одессе: 

  • Денис Барченко (голкипер);
  • Владислав Кравец (голкипер);
  • Антон Дрозд (защитник);
  • Даниил Удод (защитник);
  • Евгений Янович (полузащитник);
  • Николай Огарков (защитник);
  • Александр Ющенко (полузащитник).

Часть игроков уже находятся на просмотре в "Черноморце". Остальные могут присоединиться к одесской команде в ближайшее время. 

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