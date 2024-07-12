Черноморец хочет арендовать сразу 7 игроков Шахтера

Черноморец хочет подписать сразу семерых игроков Шахтера — о ком речь
Руководство "Черноморца" собирается усилить команду с помощью трансфера нескольких игроков донецкого "Шахтера". В Одессу могут переехать футболисты молодежного состава "горняков".
"Черноморец" заинтересован в семи игроках "Шахтера", сообщает Футбол24.
Семь футболистов донецкой команды могут провести сезон 2024/2025 в составе "Черноморца". Новый главный тренер одесской команды считает, что эти игроки смогут усилить "моряков". Одесситы рассчитывают взять этих футболистов в аренду.
Кто может перейти в "Черноморец"
В планы одесской команды входят семь игроков, два из них являются вратарями. Клубы ведут переговоры по поводу аренды футболистов.
Список игроков "Шахтера", которые могут оказаться в Одессе:
- Денис Барченко (голкипер);
- Владислав Кравец (голкипер);
- Антон Дрозд (защитник);
- Даниил Удод (защитник);
- Евгений Янович (полузащитник);
- Николай Огарков (защитник);
- Александр Ющенко (полузащитник).
Часть игроков уже находятся на просмотре в "Черноморце". Остальные могут присоединиться к одесской команде в ближайшее время.
Напомним, Цыганков уйдет из "Жироны" — два клуба ведут борьбу за украинца.
Трубин выбрал новый клуб — "Бенфика" снизит трансферную стоимость украинца.
Миколенко выбрал новый клуб — "Эвертон" готовится для трансфера.
Скалони рассказал, когда Месси уйдет из сборной Аргентины.
Довбик сможет перейти в клуб, который регулярно ведет борьбу за чемпионский титул.
Читайте Новини.LIVE!