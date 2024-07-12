Черноморец хочет арендовать сразу 7 игроков Шахтера

Футболиста "Шахтера" U-19 перед матчем. Фото: официальній сайт клуба

Руководство "Черноморца" собирается усилить команду с помощью трансфера нескольких игроков донецкого "Шахтера". В Одессу могут переехать футболисты молодежного состава "горняков".

"Черноморец" заинтересован в семи игроках "Шахтера", сообщает Футбол24.

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Семь футболистов донецкой команды могут провести сезон 2024/2025 в составе "Черноморца". Новый главный тренер одесской команды считает, что эти игроки смогут усилить "моряков". Одесситы рассчитывают взять этих футболистов в аренду.

Денис Барченко во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Кто может перейти в "Черноморец"

В планы одесской команды входят семь игроков, два из них являются вратарями. Клубы ведут переговоры по поводу аренды футболистов.

Список игроков "Шахтера", которые могут оказаться в Одессе:

Денис Барченко (голкипер);

Владислав Кравец (голкипер);

Антон Дрозд (защитник);

Даниил Удод (защитник);

Евгений Янович (полузащитник);

Николай Огарков (защитник);

Александр Ющенко (полузащитник).

Часть игроков уже находятся на просмотре в "Черноморце". Остальные могут присоединиться к одесской команде в ближайшее время.

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